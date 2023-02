Otro camino para el desarrollo

Ilustración: Osval.

No será por arte de magia, ni por simple invocación, que el 2023 depare mejores luces sobre la economía cubana. Habrá que dejar no pocos lastres en un camino, cuyo punto de partida nace en los municipios y recaba la participación de todas las fuerzas productivas y la ciudadanía. No se vislumbra una ruta más expedita hacia el desarrollo.

Lo reconoció el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante las sesiones de la Asamblea Nacional a fines del pasado año, al considerar este tema como uno de los más complejos y del que la población espera prontas respuestas.

Ante los diputados, el mandatario llamó a concentrar los esfuerzos en lograr un plan de estabilización macroeconómica, además de fortalecer el desarrollo local y el aprovechamiento de las facultades otorgadas al sistema empresarial, con el objetivo de incrementar las producciones que dependan más de recursos nacionales.

Días después, en predios espirituanos, el Jefe de Estado insistió en las mismas premisas. “Lo que nos estamos proponiendo en la economía en el año 2023 está muy asociado a las estrategias de desarrollo territorial, porque estamos partiendo de que se fortalezca el municipio para que se fortalezca luego la provincia y el país”, enfatizó durante una reunión con las principales autoridades del territorio.

Ante un contexto internacional y doméstico con limitaciones financieras, altos precios, desabastecimientos e inflación, ¿qué puede activar los resortes del desarrollo? Primero buscar las reservas en lo organizativo y lo creativo; después, echar a andar estos mecanismos como antídoto para desterrar la inercia, el burocratismo, el pesimismo y la autocomplacencia de funcionarios y directivos —todavía los hay— incapaces de dar luz verde a las medidas implementadas por el Estado para otorgar facultades a la empresa estatal socialista, en deuda con las urgencias económicas y productivas del país.

La etapa de cambiar mentalidades caducó. Leyes, decretos, asesorías, acompañamiento desde la academia, argumentos, realidades… Sobre la mesa, los componentes esenciales de un engranaje que deberá mover los resortes de la empresa estatal socialista en sus aspiraciones por mantenerse como sujeto económico principal en la Actualización del modelo de desarrollo económico y social conceptualizado a la luz del Séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril del 2016.

Iniciativas para oxigenar la economía, particularmente agobiada en los tres últimos años a causa de la covid y la crisis internacional, son bienvenidas pese a ciertas miradas de reojo. La constitución de las micro, pequeñas y medianas empresas es una de ellas.

Estas sociedades mercantiles de responsabilidad limitada y capital privado constituyen piezas importantes para el progreso de cualquier país. Lo confirman economistas y expertos. Las más de seis mil que le han nacido a la isla como hijas legítimas del espíritu emprendedor de los cubanos, pueden aportar mucho al presente y futuro de la nación en cuanto a desarrollo productivo, generación de empleos y contribución fiscal.

Para ello se deben desterrar estereotipos y visiones estrechas. Es hora de repensar nuestra economía como un todo, donde se valore el papel de los agentes no estatales en la creación de empleos, la innovación, el aporte a iniciativas sociales; y, por supuesto, la responsabilidad del sistema empresarial con todas sus potestades en función de impulsar producciones nacionales y ser menos dependiente de las importaciones en un escenario donde se dificulta el acceso a fuentes de financiamiento externas y el bloqueo no cede en sus intenciones de asfixiar a Cuba.

Mas, sin ser absolutos, las leyes de soberanía alimentaria, de pesca y de fomento y desarrollo ganadero, por citar algunas, no han tenido hasta hoy el impacto esperado cuando esos sectores reportan cifras insuficientes en sus producciones.

En Sancti Spíritus, por ejemplo, urgen las respuestas a corto y mediano plazos sobre la premisa de la recuperación de los planes de siembra de cultivos varios, la producción porcina y de arroz, así como la reanimación de la industria azucarera y turística, vitales para garantizar la alimentación del pueblo y la captación de divisas.

A lo interno de las organizaciones estatales hay que revisar con lupa las reservas de los colectivos y el arcaico concepto de objeto social, que por décadas coartó las posibilidades de expansión hacia otras áreas productivas y de servicios.

Toca a directivos y funcionarios dejar su puesto detrás de un buró y usar lentes de aumento para identificar oportunidades de inversión, de alianzas con los nuevos actores económicos y potenciar fuentes de financiamiento, incluso a través de la colaboración internacional.

Además de reanimar indicadores económicos, muy necesarios para la rentabilidad en el sector estatal, tales iniciativas generan ambientes laborales positivos en beneficio de la actividad productiva, el cerco al delito y la regulación de los procesos inflacionarios que reducen cada vez más la capacidad de compra de la mayoría del pueblo trabajador, por no mencionar a pensionados y jubilados.

No sobra el tiempo —tenemos por delante poco menos de doce meses— para articular todos estos propósitos e incrementar la oferta de bienes y la provisión de servicios. Resultan, sin duda, las demandas más apremiantes de los cubanos ante la escasa presencia de productos básicos, el maltrato, la chapucería, los altos precios para justificar la ineficiencia de empresas y negocios, entre otros males denunciados desde las propias páginas de Escambray.

Las alternativas y soluciones que puede depararnos el 2023 dependerán de nuestra creatividad e inteligencia; una combinación que despejará el camino de sombras y permitirá acercarnos a la luz.