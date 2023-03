Otro cero hit cero carreras de Edgar Zulueta

Lo hizo otra vez. El lanzador espirituano Edgar Zulueta tiró su segundo juego de no hit no run en el Campeonato Nacional Juvenil de Béisbol, en el partido que guió a victoria de 6-0 sobre Las Tunas, el mismo elenco que resultó víctima de su primera hazaña en la apertura de evento el pasado 29 de enero.

Otra vez el estadio José Antonio Huelga fue sede del encuentro en el que Zulueta propinó 13 ponches en las siete entradas en las que trabajó para concretar un suceso que al menos para esta categoría no parece tener precedentes.

“No me puse a pensar en el no hit no run porque cuando eso va a salir sale, me concentré en trabajar y ayudar a mi equipo en mi rol de abridor. No me había dado cuenta hasta el quinto inning, porque me habían hecho un error y pensé que ya no lo podía dar, después los mismos compañeros me dijeron que sí y me enfoque en seguir haciendo el mismo trabajo. Gracias a los entrenadores, en especial a Osmani González, gracias a Dios me salieron las cosas”.

A los tuneros, Zulueta parece haberles tomado la medida: “Dar el no hit no run al mismo equipo es algo difícil, en realidad no me ha sido complicado, pero ningún equipo es fácil y a todos les trabajo igual, cuidándome de todos los peloteros”.

Pero la hazaña de Edgar no termina ahí. Cuando al torneo le faltan aún 15 juegos, ya él acumula 90 ponches en 49 entradas, con un impresionante promedio de 16.5 estrujados por encuentro y así amenaza el récord en ponches de su coterráneo Luis Dany Morales, dueño del actual récord con 135 en 82.2 innings (promedio de 14.8 por cada 9 innings de actuación).

“A todo lanzador le gusta ponchar, en mi caso no es que me lo proponga, sino que trato de abrir arriba en el conteo, marcar strike para que después puedas usar tus mejores lanzamientos, así tienes el 80 por ciento de posibilidades para ponchar, los ponches salen. Sacar el primer out te da un alivio, lo que trato es de avanzar el juego porque cuando se poncha se tiende a gastar más lanzamientos para que el relevo pueda hacer bien su trabajo, pero gracias a Dios se me han dado las dos cosas”.

Con un total de 5-1, cuatro lechadas y promedio de 0.57 PCL, la actuación de Zulueta ha sido clave para que los espirituanos mantengan el primer lugar del grupo C con balance de 18-3.

“Fue una derrota 3-2 ante Ciego de Ávila, pero eso no significó nada, los pitchers ganan y pierden, lo que me interesa es quedar bien con el equipo, con mis entrenadores, mis padres, y voy a darlo todo para clasificar y luego ganar una medalla”.