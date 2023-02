Palmares responde: El objetivo fundamental de nosotros es el pueblo (+fotos)

Conferencia de prensa con directivos de la Empresa Extrahotelera Palmares en Sancti Spíritus. (Fotos: Oscar Alfonso Sosa).

Si a inicios de enero la subida estratosférica de los precios de los productos que se comercializan en las unidades de la Empresa Extrahotelera Palmares provocó, más que infartos, mesas vacías en los establecimientos, la bajada estrepitosa de algunas tarifas ha causado, acaso, el mismo de los asombros.

Mas, sobre tal vaivén gravita esa especie de efecto dominó tan circunstancial en nuestros días: a mayor costo en la adquisición, mayor precio de venta y mayor agujero en los bolsillos de los clientes, y a menor tarifa de compra de los insumos la proporcionalidad sigue la misma lógica, pero a la inversa.

De ahí que ahora cuando Palmares accedió a ofrecer la explicación que negó cuando Escambray le contactaba la pasada semana, las cuentas —que siguen sin dar en muchos casos—quedaron un tanto más claras.

La disminución de los precios de algunos productos obedece a que el costo de adquisición de las materias primas, en las empresas que pertenecen al Ministerio del Turismo (Mintur), es menor. Así lo explicaba en conferencia de prensa este martes Freddy Rendueles Ramos, director de la Empresa Extrahotelera Palmares en la provincia: “Hasta el 20 de enero había un incremento de los precios en Palmares a partir de la adquisición de los productos que nosotros normalmente compramos a los diferentes proveedores para hacer el servicio.

“Después del 20 de enero, a partir de que las empresas del Turismo dejaron de incorporar en su precio el MLC, automáticamente cuando recibimos la primera factura de los productos que recibimos de ITH y de Servisan evidentemente los precios empezaron a bajar”, dijo el directivo.

Fue esa la causa por la que disminuyó el importe a pagar por aquellos productos a base de harina o lácteos, fundamentalmente, que son los que se adquieren mediante los proveedores del Mintur.

“Por ejemplo, el kilogramo de queso gouda de 1 154 pesos bajó a 590 pesos; por tanto, automáticamente nosotros empezamos a disminuir los precios: la pizza que costaba 470 pesos ahora es a 170 pesos. Porque el propio Ministerio del Turismo incorporó a la moneda nacional el CL y no nos cobra en CL, lo que nos da la posibilidad de poder nosotros empezar a bajar precios. Así está pasando con Servisan; en los primeros días de enero la bola de helado costaba 85 pesos y hoy está costando 35 pesos”, informó Rendueles Ramos.

El decrecimiento de los costos no ha sido posible ni con todos los productos ni en todos los establecimientos. De las 42 unidades con que cuenta Palmares en Sancti Spíritus, una decena son restaurantes y allí el plato fuerte —sobre todo carne de res y de cerdo— sigue comprándose y vendiéndose, en consecuencia, caro.

“Los proveedores estatales el precio que me ponen es muy alto —aseveró el director de Palmares—. Hoy tengo una situación muy complicada, sobre todo en los restaurantes y, en lo fundamental, en los de aquí de Sancti Spíritus. Ninguno de esos productos ha sufrido una disminución de precio, entonces trae consigo que el precio sea alto”.

De lo elevado que resulta llevar cada plato a la mesa y de la imposibilidad de venderlo, luego, más barato ejemplificaba el director con que el kilogramo de cerdo que le compraban a Porcino a 180 pesos hoy se cotiza a 720, o que el picadillo de segunda lo compran ahora a Managuaco en 355.20 pesos.

No obstante, dicen quienes dirigen Palmares que se han ido buscando alternativas. Lo aseguraba Juan Carlos Fariñas, director de Operaciones: “Hemos estado sacrificando costos de comestibles contra precios de venta y contra coctelería. Hemos tratado de subir un poquito la coctelería —que no es una necesidad tomar medidas alcohólicas, pero sí alimentarse— para que el costo de uno nos compense el del otro, tratar de lograr un equilibrio y llegar al costo gastronómico que tenemos planificado”.

A ello se añade acudir a formas de gestión no estatal como mipymes o productores particulares para intentar abaratar los costos y, por ende, el precio de venta.

Mas, en medio de tan complejo entramado económico aún quedan deudas, tal como lo sostenía Alejandro Castiñeira Casal, subdirector económico de Palmares: “¿Qué nos va quedando pendiente y en qué hemos seguido trabajando?: en que las empresas que no se subordinan al Mintur vuelven a incorporar moneda nacional más el valor del CL en 120 pesos y vuelven a encarecer el costo de la materia prima. Hasta tanto esas empresas no hagan una reestructuración parecida a la que hizo el Mintur, pues vamos a estar sufriendo este fenómeno”.

Es una aritmética complejísima en la que las soluciones a los problemas de muchos no debieran incidir negativamente en los ingresos de unos pocos. Y quienes no debiera tener pérdidas nunca deberían ser los clientes. De ello, al menos, están conscientes todos.

“Nosotros entendemos y sabemos que el objetivo fundamental de nosotros es el pueblo —reconocía Rendueles Ramos—. Es triste no solo para la población, porque yo soy parte de la población, también me resulta un poco difícil poder estar cómodo con esos precios, pero yo digo que el reflejo hoy de los precios en la población es Palmares, pero la causa son los proveedores que me condicionan los precios muy altos”.