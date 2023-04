¿Para qué sirve la Bolsa MiTransfer? (+infografías)

La Bolsa MiTransfer es una nueva modalidad de pago electrónico sin necesidad de una tarjeta magnética. (Foto: Facebook)

La Bolsa MiTransfer es una nueva modalidad de pago electrónico sin necesidad de una tarjeta magnética, o sea, resulta una cuenta virtual de dinero asociada a un número móvil para que los usuarios de Transfermóvil puedan comprar en línea o de forma presencial los servicios y productos de las entidades y comercios donde aceptan esta modalidad de pago.

Miladys González, jefa del grupo de Marketing en la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en Sancti Spíritus, comentó a Escambray que, actualmente, ese servicio genera muchas dudas en la población y accedió a aclarar las principales inquietudes de los usuarios sobre este tema.

“La Bolsa MiTransfer tiene dos cuentas asociadas, una en dólares (USD) y otra en pesos cubanos (CUP). La primera crea un saldo con las recargas desde el exterior, a través de los sitios habilitados para ello: www.cubamax.com, www.cubatel.com y www.vidaipay.com. También se puede realizar la recarga con transferencias de otras bolsas de la misma naturaleza, es decir, que sean también en USD.

“La cuenta en CUP va a crear un saldo mediante transferencia de las tarjetas bancarias que los clientes tienen habilitadas en Transfermóvil, desde bolsas de igual naturaleza o a través de depósitos en efectivo que los interesados hagan en Cadeca”.

¿Cómo los clientes pueden acceder a esta Bolsa?

Para realizar el registro en la Bolsa MiTransfer debe proporcionar su número de carné de identidad o pasaporte y un PIN de cuatro dígitos que después empleará para autenticarse. El registro será válido al coincidir el número de identidad que introdujo con el que aparece reflejado como titular de la línea móvil que está empleando para habilitar la bolsa. Un cliente puede tener una Bolsa MiTransfer por cada línea habilitada a su nombre, que como máximo son tres.

¿Con el saldo del móvil se puede recargar esta Bolsa MiTransfer?

No, porque el saldo del móvil es para llamadas, enviar SMS, etc., no para este fin.

¿Qué pagos pueden realizarse a través de esta opción?

Con la cuenta en CUP se puede realizar el pago de algunos servicios de Etecsa, como la cuota de Nauta Hogar, la recarga móvil, factura telefónica, así como adquirir productos y servicios en comercios que tengan habilitada esta modalidad de pago.

Con la cuenta en USD se puede recargar el móvil con promociones internacionales, comprar Nauta Plus y adquirir productos y servicios en comercios que tengan habilitada esta modalidad de pago.

¿Cómo los clientes se autentican y hacen uso de esta Bolsa?

Se requiere el PIN o clave de cuatro dígitos declarado en el registro. Este PIN lo pueden cambiar cuantas veces deseen en la propia aplicación de Transfermóvil. Es importante que los clientes sepan que, para autenticarse en la Bolsa MiTransfer, deben estar desconectados de los bancos, o sea, si previamente estaban autenticados en Transfermóvil para realizar operaciones con su banco, entonces deberán desconectarse antes de autenticarse en la Bolsa MiTransfer.

Sin tarjetas magnéticas del banco —ni en CUP ni en USD—, ¿los interesados pueden utilizar la Bolsa MiTransfer?

Sí, pueden utilizar sus cuentas bancarias en USD o en CUP como medio de pago, siempre que estas se encuentren recargadas y tengan dinero.

¿Alguien que no sea el titular del servicio móvil puede registrarse en la Bolsa MiTransfer?

No, debe ser titular del servicio móvil para poder efectuar el registro,

¿Con un móvil corporativo se puede pagar por esta Bolsa?

Si el móvil es corporativo (pospago), previamente el cliente debe notificarlo en la unidad comercial donde es atendido para que apliquen las medidas necesarias y pueda habilitar la Bolsa con posterioridad.

¿Qué beneficios concretos aporta la utilización de la Bolsa MiTransfer como monedero móvil?

Es una excelente opción de pago para aquellas personas que no posean tarjeta bancaria y desean hacer uso de las bondades del comercio electrónico. Para quienes ya están bancarizados, constituye también una vía alternativa, rápida y segura para efectuar sus compras y pagos. Además, existen servicios y productos de telecomunicaciones diseñados solo para pagar desde la Bolsa, como los planes combinados que son más atractivos a los que hoy se adquieren en CUP, el Nauta Plus y las recargas en promoción.

¿En qué establecimientos, agencias y tiendas virtuales se puede pagar actualmente con la Bolsa MiTransfer?

Inicialmente, solo las entidades TRD, CIMEX, Cubanacán, Havanatur, Caracol, Palmares y ARTEX tenían contratado el servicio de pago a través de la Bolsa MiTransfer. En la actualidad, todos los clientes que tienen contratado El Bulevar Mi Transfer pueden recibir pagos por esta bolsa. Para conocer los detalles de qué instalaciones tienen funcionando esta modalidad, los interesados deben consultar sus canales de atención.

¿Se aplica algún por ciento de descuento al pagar con esta modalidad?

El por ciento de descuento lo establece la entidad que comercializa sus servicios y productos. En el caso del pago de los servicios y productos de las telecomunicaciones en CUP, se aplica el 10 por ciento de descuento y en USD no se aplica por ciento de descuento.

¿Pueden abonarse actualmente los servicios públicos a través de la cuenta en CUP de la Bolsa MiTransfer?

En estos momentos no. El pago de estos servicios se irá incorporando en la medida en que las entidades contraten esta modalidad a Etecsa.

¿Qué cantidad de dinero pueden las personas tener en estas cuentas?

Los saldos límites de esta cuenta son 5 000 USD y 80 000 CUP.

¿Pueden los clientes extraer dinero o realizar transferencias desde estas cuentas?

No se pueden realizar extracciones físicas de dinero, pero sí se pueden realizar transferencias a otros clientes que tengan Bolsas con cuentas de igual tipo de moneda (entre cuentas en USD, entre cuentas en CUP).