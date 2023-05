Pensar la Guerra de Liberación Nacional desde la Universidad José Martí

Combatientes que participaron en la liberacion de Sancti Spiritus en diciembre de 1959.

Rescatar y enriquecer nuestra historia —que equivale a salvarla— tiene que ser tarea de primer orden, pero para los investigadores de Sancti Spíritus tiene mayor connotación porque una de las etapas menos investigadas de la Historia de Cuba es la conocida como Guerra de Liberación Nacional en el período comprendido entre 1953 y 1967 y, aunque la misma tuvo gran efervescencia en todo el país, tiene particular riqueza en la región central y muy marcadamente en el territorio espirituano.

Para ello surge el proyecto institucional Pensar la Guerra de Liberación Nacional y la Defensa de la Revolución desde la provincia de Sancti Spíritus (1953-1967). Concebido por un grupo académico conducidos por el Dr. C. Ramón Reigosa Lorenzo, jefe del departamento y la M. Sc. Yaney Rodríguez Muñoz, jefa de la disciplina de Historia de Cuba en la universidad, el intento surge a partir de la idea de concretar en la región central un proyecto que se encargue de los estudios históricos sobre el impacto de la lucha insurreccional en la región espirituana.

Dirigido por el Dr. C. Virgilio Companioni Albrisa, integrado por investigadores del departamento central Historia y Marxismo Leninismo, y colaboradores de otras instituciones el nuevo proyecto tiene como propósitos develar nuevos elementos que permitan enriquecer el conocimiento sobre la Guerra de Liberación en el período 1953-1967 en la provincia de Sancti Spiritus, ampliar las fuentes documentales que sirvan de base al rescate de la memoria histórica, contextualizarla y trabajar por su continuidad. Contribuir, además, al fortalecimiento del amor por la historia, los sentimientos de cubanía, admiración y orgullo por la Patria y la Revolución; así como la devoción por sus líderes, héroes, mártires y el deseo de seguir su ejemplo para el fortalecimiento de la identidad nacional.

El proyecto permitirá potenciar la investigación exhaustiva original, amena y creadora y a la vez ajustada a la verdad histórica que revele las especificidades de las localidades, la participación de las mujeres, estudiantes, jóvenes, campesinos, negros y mulatos, familias, y personalidades que tuvieron vínculos directos con la Guerra de Liberación Nacional.

A ello se suma que los hechos históricos del mencionado período solo han sido referenciados por los acontecimientos militares trascendentales para la formación y consolidación del Ejército Rebelde, fundamentalmente por algunos de sus protagonistas, por lo que ha sido limitado el estudio y la divulgación de hechos, personalidades y familias que, desde la oralidad, pueden aportar a la historia social a partir de lo local. Se impone atender, desde el punto de vista investigativo, la carencia de estudios locales en torno al período, a lo cual dará solución el proyecto.

Por otro lado, no es posible pasar por alto que en su afán de destruir la Revolución, el gobierno de Estados Unidos y la CIA, la gusanera miamense y de otras partes del mundo, la contrarrevolución interna y un puñado de intelectuales hipercríticos, no comprometidos, desafectos o prejuiciados con el proceso revolucionario han orquestado un minucioso plan para el desmontaje de la historia y redactan versiones poco convincentes de lo acontecido en la “Guerra de Liberación”. El proyecto permite, posicionados en la Revolución, despojarse de prejuicios y maniqueísmos y cubrir desde la ciencia y no desde el discurso, con toda valentía y objetividad, los vacíos historiográficos que aprovecha el enemigo para desvirtuar la historia.

Dará respuesta a las carencias de bibliografías, documentos y materiales complementarios contentivos de fechas, cifras, datos, hechos, anécdotas que enriquecen la historia. Asimismo, facilita la superación posgraduada en maestrías y doctorados y la publicación de artículos, monografías, compendios y multimedias interactivas que socialicen y ayuden a la comprensión de los hechos históricos.

La lucha guerrillera y clandestina en Sancti Spiritus, el papel de las organizaciones revolucionarias, la labor del sector estudiantil durante la lucha contra Batista, la construcción de historias de vida y biografías de combatientes espirituanos, los estudios desde la prensa en el período 1953-1967, la participación o el impacto de sectores marginados en la región de Sancti Spíritus, la presencia de los líderes de la Revolución en el terruño, la posición de los distintos sectores de la burguesía espirituana en el período de la dictadura de Fulgencio Batista, la Campaña de Alfabetización, el papel de la educación, el deporte y la cultura durante la Guerra de Liberación Nacional y los primeros cinco años de la Revolución en el poder son algunas de las temáticas que integran las ocho líneas de investigación.

El proyecto se verificará en el porciento de aplicación de los resultados a la superación posgraduada en maestrías y doctorados, en cursos optativos y el desarrollo de cursos de superación; el incremento de la calidad, cantidad y riqueza de la memoria histórica del período objeto de estudio. Serán, además verificables, la calidad y cantidad de los artículos científicos publicados en revistas indexadas en bases de datos de alta visibilidad internacional y la participación en eventos científicos.

Sobre todo, el proyecto contribuirá a la articulación de métodos y herramientas que permitan desde la ciencia el enfrentamiento a las estrategias de desmontaje de la Historia; y a cerrar los vacíos historiográficos que aprovecha el enemigo para desvirtuar la historia y fortalecer el amor por nuestras raíces, los sentimientos de cubanía, admiración y orgullo por la Patria y la Revolución, así como la devoción por sus líderes, héroes y mártires, para el afianzamiento de la identidad nacional.