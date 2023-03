Pioneros en las urnas: confianza en las nuevas generaciones y la seguridad ciudadana (+ fotos)

La pionerita de quinto año participa como guardiana de las urnas: un proceso vigente en Cuba desde 1976. (Foto: José Lázaro Peña/Escambray)

Espera a que acabe la fila de los votantes y concede la entrevista rauda. Esta pequeña de quinto grado, Lismary Gutiérrez Rangel, es solo una de los más de 175 600 pioneros que cuidan las urnas en las elecciones nacionales que celebra Cuba este domingo.

“La maestra no nos preguntó quién quería venir, no. A nosotros nos escogieron y por eso me siento muy feliz. No cualquier estudiante puede cuidar las urnas y creo que es un privilegio”, señala entre sonrisas. “Creo que también influyeron mis notas y que fuera la jefa de Colectivo de la escuela”.

Lismary comenta que esta no es la primera ocasión en que participa en un evento de esta índole, pero recalca que aquella vez no pudo permanecer en la institución porque estaba enferma. Ahora describe cómo se les instruyó que es el proceso:

“Nos paramos al lado de las urnas y cuando venga algún votante levantamos el brazo derecho como cuando saludamos la bandera y decimo bien alto: Votó. Ah, y nos encargamos de llevar la boleta a aquellas personas que, por razones salud, no pueden acudir a los centros de votación”.

También piensa que este proceso es muy importante para el país porque se elegirán los diputados que representarán al pueblo en la Asamblea Nacional. “Mis padres me explicaron hace poco que en muchos países las urnas las cuidan militares armados”, señala.

Quizá sin toda la conciencia de la magnitud que tienen sus actos, pero con la seguridad de que hacen algo bueno por Cuba, estudiantes de todas las escuelas primarias de Trinidad supervisan, aseguran y protegen la felicidad y los derechos del presente y el futuro de su país.