Pleno del Comité Provincial del Partido felicita a los espirituanos (+fotos)

Deivy Pérez llamó a elevar la exigencia y el control en todas las actividades relacionadas con la producción agropecuaria. (Fotos: José Luis Camellón/Escambray).

El Pleno del Comité Provincial del Partido en Sancti Spíritus trasmitió este sábado una felicitación al pueblo espirituano por ser el protagonista esencial del trabajo que llevó al territorio a merecer la condición de provincia Destacada por la conmemoración nacional del 26 de Julio.

Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en Sancti Spíritus, destacó que fueron las cualidades del pueblo, su laboriosidad, coraje y espíritu de trabajo, las que hicieron posible que la provincia recibiera este estímulo.

En las intervenciones se expusieron ejemplos de bases productivas con resultados distintivos en la agricultura.

“Hay dificultades, carencias, pero ha sido la manera de trabajar, de buscar soluciones a los problemas y de no dejarnos vencer por los obstáculos, lo que nos ha dado ese resultado, esa fortaleza de unidad y resistencia; no hubiésemos llegado a este reconocimiento si no contáramos con un pueblo digno y comprometido”, resaltó.

Pérez Martín, convocó al pueblo espirituano a convertir la condición de provincia Destacada en una inyección de trabajo para impulsar el quehacer en todos los frentes. “Tenemos ahora mayor motivación para proponernos nuevas transformaciones, esforzarnos más y seguir trabajando en la producción y los servicios para honrar este reconocimiento que ha merecido la provincia”, señaló.

El Pleno del Comité Provincial del Partido en Sancti Spíritus, incluyó en su agenda de análisis el aseguramiento político a la rama agropecuaria y los resultados que tiene el territorio en los principales programas alimentarios, incluida la comercialización.

Más que detenerse en cifras, se puso la mirada en la necesidad de hacer un mejor uso de los suelos, de los pocos recursos que llegan, el completamiento de las existencias de cultivos rústicos como el plátano, la malanga, el boniato y la yuca. También se enfatizó en aprovechar mejor las áreas bajo riego de agua y en poder de las entidades estatales.

Trascendió que, a partir de una mejor cobertura del combustible, el territorio comienza a descontar atrasos en la siembra de primavera, avizorándose la posibilidad de plantar en lo que resta de campaña unas 14 000 hectáreas; comportamiento que se refleja también en el programa arrocero de La Sierpe, en virtud de la reprogramación de la plantación del cereal y la proyección de sembrar entre julio y agosto alrededor de 6 500 hectáreas, nivel cercano a lo previsto.

Se conoció, además, que está por concluir un proceso de recontratación con todos los productores de la provincia, proceso que, por una parte, ha incrementado la disponibilidad de alimentos y, por otra, saca a relucir la poca objetividad y transparencia que tuvo ese paso cuando se efectuó.

Yoandy Lazo, miembro del Comité Provincial del Partido y productor de la Cooperativa Niceto Pérez, en Cabaiguán, intervino al respecto: “La recontratación demuestra que hay comida sembrada, pero esa comida hay que seguirla a partir de ahora para que coja el destino que se quiere y llegue al pueblo”.

Otro tópico abordado en el Pleno fue la problemática de la cobertura docente de cara al nuevo curso escolar.

“Hay subcontratación, usufructuarios con tierra hace años y no tienen nada sembrado; el problema no es solo de falta de petróleo, es también de control, de comercialización, de que la comida vaya al destino previsto”, expresó Isbel Reina, secretario del Partido en Jatibonico.

Sobre estos tópicos intervino Deivy Pérez Martín: “Lo más cómodo es justificar la poca producción con los recursos, sin embargo, hay colectivos laborales que, aún con pocos recursos, demuestran que se puede producir más, organizar mejor los procesos productivos, escalonar mejor los cultivos, respetar los compromisos y los destinos de la comida”.

Por su parte Alexis Lorente Jiménez, miembro no profesional del Buró Provincial del Partido y Gobernador en Sancti Spíritus, insistió en varias proyecciones de trabajo: “Poner más énfasis en los polos productivos, no dejar de atender a un solo productor en la provincia, seguir creciendo en la explotación de la tierra estatal y, si importante es hacer el proceso de recontratación, más importante es ahora cumplir ese compromiso de entrega de comida”.

El Pleno partidista incluyó en la agenda los resultados del sistema educacional en el territorio, donde se incluye la Universidad, poniéndose el énfasis en el déficit de maestros para garantizar la cobertura docente, la necesidad de prestar mayor atención al trabajo de orientación profesional y formación vocacional, el acercamiento a los jóvenes y a los procesos de la enseñanza.

Deivy Pérez Martín destacó el desempeño de los educadores para transitar a la normalidad de la enseñanza después de la pandemia y los reconoció por los resultados en el curso que termina.