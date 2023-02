El solo hecho de imaginarse conviviendo, nuevamente, con la jerga, la música extremadamente alta y las reyertas populares que formaron parte en otros tiempos de las propuestas de fin de semana, en la unidad El Recreo, subordinada al sector de la Gastronomía en Sancti Spíritus, asusta a Guillermo Díaz Rodríguez, vecino de la calle Tello Sánchez No. 130, quien, preocupado, quiere poner la teja antes de que caiga la gotera.

En su publicación en redes sociales, que también compartió con Escambray, Guillermo se pregunta: “¿Qué derecho le asiste a una institución del Gobierno a perturbar la tranquilidad ciudadana? ¿Acaso los que dirigen El Recreo conocen que dicha instalación se remodeló hace unos años con la anuencia de los vecinos que la rodean para realizar actividades infantiles y brindar servicio de alimentación a personas que lo necesitan?”.

Claro, que con el tiempo esta unidad ha transitado por varias administraciones y etapas, entre las que figuran esas en las que se violó el objeto social y en la que, bajo el pretexto de la recreación, se desarrollaban espectáculos de cabaré a cielo abierto, sin las condiciones más elementales y perturbando no solo la paz de los vecinos, sino la de las pacientes del Hogar Materno radicado a escasos metros del lugar.

Pero la preocupación de Guillermo consiste en que el pasado sábado sábado se desarrolló allí una actividad donde un DJ puso música de muy mala factura, a un volumen incontrolable, y acompañada por gritos, frases y mensajes inadecuados y de excitación, dirigidos a un público principalmente juvenil, porque se trataba de una fiesta de quince.

“Desde la mañana se montó el escándalo sin ningún pudor y nosotros sin saber qué hacer”, refiere el lector, quien afirma: “Eso sería apropiado para un lugar donde el sentido común y el respeto rigieran nuestros destinos, pero en Sancti Spíritus eso no importa siempre, a pesar de las leyes, los decretos, las disposiciones, los discursos. Yo no soy nadie para decidir qué tipo de propuesta recreativa pueden poner allí, pero sí me asiste el derecho ciudadano de quejarme ante tales violaciones”.

Escambray indaga sobre el asunto con Leonardo Montero Obregón, administrador de El Recreo, quien explica: “Le prestamos el local a una compañera de la empresa para que celebrara los quince de su hija, la fiesta comenzó sobre las 10:00 a.m. y se extendió hasta la tarde, nunca hasta la noche; pero no supe del tipo de música, las frases o las palabras dichas durante la actividad, porque salí del centro a causa de un problema personal y no pude regresar; pero aquí quedaron otros compañeros.

“Aunque, aclaro, esta unidad mantiene su objeto social destinado, principalmente, a la distracción infantil y no a otro tipo de espectáculo que perturbe la tranquilidad de los vecinos y pacientes del Hogar Materno. Para nada este sitio se convertirá nuevamente en un cabaré o algo por el estilo”, asevera Leonardo.

Esperemos entonces que la alerta de Guillermo no caiga en saco roto y que tal y como asegura Leonardo, El Recreo siga sirviendo al público infantil; aunque, lamentablemente, allí no siempre se cuenta con propuestas sistemáticas y atractivas para que los niños rían y jueguen.