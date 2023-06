Por Cuba, frente a la Casa Blanca

Con una marcha y concentración frente a la Casa Blanca concluye hoy una semana de solidaridad con Cuba que tendrá expresiones en más de 30 ciudades de Estados Unidos y en otras partes del mundo.

Take Cuba off the List of State sponsors of terror (Fuera Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo) es el nombre de la campaña que anima esta nueva ola de cuestionamientos de las políticas de la actual administración del demócrata Joe Biden hacia la isla caribeña.

Representantes de más de un centenar de organizaciones solidarias “gritarán altísimo, para que lo oiga Biden, que se saque a Cuba de la lista de países terroristas, que se levante el bloqueo y se construyan puentes de amor”, declaró a Prensa Latina el activista Carlos Lazo, quien viajó desde Seattle.

Contamos con que sea una jornada concurrida, será un evento lindo de verdad, anticipó el profesor Lazo, coordinador del movimiento Puentes de Amor.

Por su parte Elena Freyre, presidenta de la Coalición Alianza Martiana, vino desde Miami, y para ella es tiempo ya de que el mandatario “cumpla con sus promesas”.

“No vamos a parar hasta que cumpla, hasta y acabe con las 243 sanciones adicionales que puso (Donald) Trump” durante su administración (2017-2021), enfatizó.

(Con información de Prensa Latina)