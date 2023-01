¿Por qué son tan frecuentes los incendios de motorinas en Sancti Spíritus?

Sancti Spíritus es hoy la provincia con mayor número de motorinas en Cuba en correspondencia con el número de habitantes. (Foto: Facebook)

Sancti Spíritus es hoy la provincia con mayor número de vehículos eléctricos en Cuba, en correspondencia con el número de habitantes, según fuentes oficiales. De ahí que resulten relativamente frecuentes los incendios de motorinas con baterías de litio, como el ocurrido recientemente en la villa del Yayabo.

Escambray vuelve sobre el tema. Esta vez el mayor José Ramón Cañizares, primer oficial de protección contra incendios en el Comando de Bomberos de la provincia, considerado un experto en el tema, accedió a dialogar sobre las causas que están generando estos siniestros.

“Hay muchos problemas con la manipulación de las baterías de litio, y cada vez que ocurre un incendio, está presente una violación —explica—. En estos casos hay normas que no se pueden violar, por ejemplo, muchas personas llegan a su casa e inmediatamente conectan la batería a la corriente para reponer la carga consumida, pero si el equipo tiene más de 60 grados Celsius de temperatura en ese momento, no se debe hacer; además, si tiene casi toda la carga agotada, no debe cargarse de una sola vez.

Este fue el medio que se incendió el miércoles 12 de enero en la ciudad de Sancti Spíritus, en plena circulación.

“Otra de las causas que generan los incendios con las baterías de litio —manifiesta— obedece al sobreuso continuo, que genera un sobrecalentamiento por encima de los 60 grados Celsius, porque estos vehículos no están diseñados para un régimen de sobreexplotación continua, y aquí en Sancti Spíritus se están usando muchos vehículos eléctricos de dos, de tres y de cuatro ruedas, en la transportación de cargas y de pasajeros”.

Agrega el experto que el litio no puede tener contacto con hidrocarburos, ni con agua, ni asbesto cemento, ni cemento, ni arena, porque reacciona y se produce una explosión.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por los peritos de Averías, Explosiones e Incendios, la causa fundamental de estos sucesos está dada por averías en el sistema de funcionamiento de la batería de litio.

En tal sentido, se recomienda que se empleen solamente los cargadores específicos del fabricante para cargar la batería de cada tipo de vehículo eléctrico; además, mantener la observancia sistemática del medio y los parámetros de carga, no juntar nunca los terminales de la batería y evitar el contacto de anillos o relojes de metal, para prevenir la ocurrencia de un cortocircuito que pueda incendiar la batería, entre otras medidas profilácticas.

Especialistas sugieren realizar la carga de la batería fuera de la vivienda, en un área segura y aislada de cualquier material combustible o inflamable.

El mayor Cañizares recalca algo que para él debe constituir un principio: “No se debe sustituir, alterar o retirar las protecciones eléctricas originales, porque el sistema de gestión de batería es la garantía de seguridad”.