Portuarios triunfa en apertura de la final de Liga Élite de Béisbol

El desafío debió posponerse por oscuridad el sábado y completarse en la mañana del domingo. (Foto: Jit)

Portuarios dio este domingo la primera sorpresa en la final de la I Liga Élite del béisbol cubano, tras derrotar 13 carreras por 11 a Agricultores.

Dos veces anotaron los visitantes en la parte alta del décimo episodio, en las piernas de Roberto Acevedo por pelotazo a Alexanddr Pozo con bases llenas, y de Lázaro Martínez, por boleto a Oscar Valdés en las mismas circunstancias.

En la parta baja de ese capítulo, los locales fueron incapaces de pisar el plato ante los envíos de Pedro Alvarez, quien lanzó tres escones de leyenda, incluyendo uno en el octavo con bases llenas sin out.

Cualquiera de sus bateadores me podía dar un gran batazo y perder el partido, estuve todo el tiempo tanteando la zona porque no me podía regalar aunque estuviera debajo en el conteo, por eso preferí darle la base por bolas a (Rafael) Viñales y enfrentar a (Guillermo) Avilés con bases llenas, señaló.

La actuación de Alvarez cobra realce si se tiene en cuenta que fue dividada entre sábado y domingo, y como dijo a Prensa Latina, no es fácil mentalizarse con ese tiempo de por medio.

Vengo de una fatiga en el brazo y no lo tengo al ciento por ciento, pero siempre con el impetu de ganar y aportar cosas al equipo, declaró.

Este sábado el desafío debió posponerse por oscuridad, luego que ambos planteles se enfrascaron en un duelo de toma y daca en el que sufrieron todos los lanzadores de ambos planteles, salvo el primer relevista de los locales, Kelvis Rodríguez.

Martínez (de 6-5, con tres carreras anotadas y una impulsada) y Yasniel González (5-3, cinco remolques y dos anotadas) por los ganadores y Andrés de la Cruz (5-3, dos anotadas, jonrón y cinco remolcadas) por los derrotados, fueron los mejores a la ofensiva.

Media hora después de concluido el encuentro se inició el correspondiente a este domingo, con Yadián Martínez como abridor por los visitantes y el zurdo Leandro Martínez por los anfitriones.

La tarea para los de Indusriales y Mayabeque ya está hecha, al conseguir una victoria como visitador, pero tratarán de acomodarse lo más posible.

Tras ese segundo encuentro, la serie se trasladará a San José de las Lajas, donde tendrán lugar los juegos 3, 4 y 5, este último de ser necesario.

El ganador de esta final será el representante de Cuba a la venidera Serie del Caribe, con algunos refuerzos que solicite su mentor.