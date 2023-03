Premios Oscar: Siete estatuillas para Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Daniels hablan después de haber ganado el Oscar a mejor película. (Foto: Internet)

El filme Todo en todas partes al mismo tiempo ganó siete Oscar en la edición 95 de los premios para convertirse en la reina de la noche en el estreno de la alfombra color champán.

La cinta dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, el dúo que comenzó como realizadores de videos musicales, obtuvo el premio a Mejor película en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde también capturó el lauro al Mejor Director.

Brilló además la cinta con la estatuilla en las categorías Mejor Actriz (Michelle Yeoh), Mejor actor secundario (Ke Huy Quan) y sumó a sus vitrinas otro galardón con la victoria de Jamie Lee Curtis como Mejor Actriz de Reparto, primer Oscar en toda su extensa carrera en el cine.

La película recibió el Oscar en el apartado de Edición, segundo para Paul Rogers en su palmarés, y por Mejor Guion Original.

Todo en todas partes al mismo tiempo cumplió expectativas al lograr siete galardones de los 11 a que estaba nominado y dominó la escena este domingo en la gala.

El filme se convirtió además en el más taquillero de la historia de la productora de A24, con casi 100 millones de dólares de recaudación, para superar a El legado del diablo, película de Ari Aster.

La premiada protagonista Michelle Yeoh confesó que nunca se imaginó que una pequeña película como esta llegara tan lejos.

Pero no faltan elogios para dicha historia de acción metafísica sobre la odisea multidimensional de una madre y esposa, o más claramente según los expertos, una obra maestra destinada a reinventar el lenguaje audiovisual.

La trama es una mezcla desenfrenada de acción, ciencia ficción, comedia y drama familiar.

Incluye personas con perros calientes en lugar de dedos, mientras da el papel de heroína inesperada a una madre asiática instalada en Estados Unidos que debe canalizar sus poderes para salvar al universo del desastre.

Tildada de rocambolesca, caótica y caprichosa, lo cierto es que la cinta desbancó este año a titanes de la industria como Steven Spielberg y sigue en la preferencia de audiencias juveniles.

Mejor película: Everything Everywhere All At Once («Todo en todas partes al mismo tiempo»)

Mejor dirección: Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All At Once («Todo en todas partes al mismo tiempo»)

Mejor actriz: Michelle Yeoh – Everything Everywhere All At Once («Todo en todas partes al mismo tiempo»)

Mejor actor: Brendan Fraser – The Whale («La ballena»)

Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All At Once («Todo en todas partes al mismo tiempo»)

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan – Everything Everywhere All At Once («Todo en todas partes al mismo tiempo»)

Mejor edición: Everything Everywhere All At Once («Todo en todas partes al mismo tiempo»)

Mejor guion original: Everything Everywhere All At Once («Todo en todas partes al mismo tiempo»)

Mejor guion adaptado: Women Talking («Ellas hablan»)

Mejor película internacional: Im Westen nichts Neues («Sin novedad en el frente») – Alemania

Mejor fotografía: Im Westen nichts Neues («Sin novedad en el frente»)

Mejor banda sonora: Im Westen nichts Neues («Sin novedad en el frente»)

Mejor película de animación: Guillermo del Toro’s Pinocchio («Pinocho»)

Mejor canción original: Naatu Naatu – RRR

Mejor diseño de producción: Im Westen nichts Neues («Sin novedad en el frente»)

Mejor maquillaje y peluquería: The Whale («La ballena»)

Mejor vestuario: Black Panther: Wakanda Forever («Pantera negra: Wakanda por siempre»)

Mejores efectos visuales: Avatar: The Way of Water («Avatar: el camino del agua»)

Mejor sonido: Top Gun: Maverick

Mejor largometraje documental: Navalny

Mejor corto de ficción: An Irish Goodbye

Mejor corto documental: The Elephant Whisperers

Mejor corto animado: The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse («El niño, el topo, el zorro y el caballo»)