Presidente Andrés Manuel López Obrador reaparece tras padecer covid (+video)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció este miércoles tras contagiarse de la Covid-19 por tercera vez, para hablar sobre su estado de salud, declarando que tuvo un desmayo transitorio.

“Estoy bien. Tengo covid. Se complicó porque tuve una gira muy intensa y me expuse a cambios de temperatura. Tuve una especie de váguido”, declaró el mandatario.

En un video publicado en sus redes sociales, el gobernante informó que, en Mérida, Yucatán, el domingo pasado, la enfermedad le hizo «crisis”, pues le bajó la presión. “Estaba en una reunión, con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya, y con otros servidores públicos”, externó López Obrador.

“Se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, en Cancún, en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión”, contó el presidente.

Explicó que se quedó dormido: “Fue una especie de váguido, un desmayo transitorio”. Los médicos llegaron inmediatamente al auxilio del mandatario y afirmó que no perdió el conocimiento.

Añadió, en la publicación, que fue atendido en el lugar y que no tuvo ninguna afección cardíaca ni cerebral.

López Obrador informó que, tras llegar de Mérida a Ciudad de México, escribió un tuit donde explicaba que se había contagiado de la covid, sin embargo, comenzaron las especulaciones sobre su estado de salud. Reiteró que goza de buena salud.