Presidente Díaz-Canel envía saludo a médicos cubanos en Turquía (+fotos)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió un saludo este 20 de febrero a la brigada médica de la nación caribeña que presta servicios a los damnificados por los terremotos que azotaron el sur de Türkiye.

«Un fuerte abrazo para nuestros queridos médicos. Estamos muy orgullosos de ustedes, y desde aquí seguimos pendientes de todo lo que están haciendo en la hermana Türkiye. Cuba los admira y quiere», manifestó el mandatario en su cuenta en Twitter.

En esa red social, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, destacó la presencia de médicos cubanos en ese país euroasiático como una muestra de solidaridad ante la tragedia por los terremotos ocurridos en ese país.

Cuba multiplies in Türkiye, the language of love and solidarity breaks the language barrier. Our Cuban Medical Brigade continues to build the future.#CubaPorLaVida 🇨🇺 #MásQueMédicos 🇹🇷#KübaYaşamınYanında pic.twitter.com/HKCbVp7ibu