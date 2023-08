Reanimación de comunidades espirituanas: Las Nuevas, ¿como nueva? (+ fotos)

Algunos viales fueron mejorados como parte de la reanimación del poblado. (Fotos: Vicente Brito / Escambray)

Transformar el pueblo siempre ha sido un anhelo de los pobladores de Las Nuevas, un asentamiento que fue originalmente fundado en 1817 con inmuebles rústicos, hasta que comenzó la construcción de una veintena de edificios multifamiliares y casas que dieron lugar al nacimiento, en 1984, de esta comunidad sui géneris que recorre a diario Yarenis Pereira Ramírez, la presidenta del Consejo Popular.

Alejado de la cabecera municipal, aquel poblado, otrora rodeado de caña y arroz, casi en tierra de nadie y con una fluctuación de pobladores que iban y venían desde otras partes del país, fundamentalmente de la región oriental, no es el mismo de hace una década, cuando la situación socioambiental “ahogaba” a sus más de 3 000 habitantes.

REANIMACIÓN NECESARIA

“Todo empezó con un diagnóstico por parte de las autoridades gubernamentales y políticas del municipio, que por las condiciones de vida y situaciones sociales identificadas colocó a Las Nuevas como un barrio en situación de vulnerabilidad. Como en otros barrios de la provincia, comenzaron las acciones de reanimación en las que se involucraron empresas y organismos, además del Gobierno y el Partido en el territorio”, explica Yarenis.

En las Nuevas, el Gobierno se mantiene atento a los problemas pendientes.

“Esto comenzó hace rato, siempre apegado a lo establecido en cuanto al uso de los recursos materiales y financieros; involucrando a los pobladores, se empezaron a hacer cosas; así nació el primer parque de estar que tiene el asentamiento y se remozó totalmente la panadería con una obra de rehabilitación que comenzó en el 2018 e incluyó enchape de los baños, el mostrador, el cambio de las instalaciones eléctricas, la reparación de la cubierta y la sustitución total de la carpintería de madera por aluminio”, apunta.

Ahora el poblado dispone de una plaza cultural con música para animar el verano, el mercado cuyo confort y amplitud parece inusual en un poblado rural y un confortable consultorio del médico de la familia. Igualmente se remodeló el comedor del Sistema de Atención a la Familia y se mejoró la imagen de la farmacia.

“De igual modo, se arregló el camino hasta la entrada del pueblo, no así el vial que va a Jatibonico, al que no se le pudo llegar. Otras situaciones tienen los viales internos, donde también se trabajó, pero estamos en primavera, ya la lluvia ha hecho lo suyo y se han ido deteriorando otra vez, al punto que están como antes. Lo mismo sucede con las redes hidrosanitarias de los edificios. Algunos se arreglaron, pero la mayoría no y todavía tienen roturas en redes, tupiciones y esas aguas vierten hacia la calle, fundamentalmente porque resta por arreglar la turbina del tanque de residuales”, detalla Yarenis.

Las máximas autoridades de la provincia han estado al tanto de las labores en Las Nuevas.

Aida Santiesteban es una granmense que sabe lo que es vivir en ese lugar, donde se ancló para toda la vida desde hace 30 años, por eso detalla las dificultades acumuladas y también las que se han podido resolver en aras de sostener la organización de una comunidad que pedía a gritos reanimación en todos los órdenes.

“Los problemas eran muchos, pero se ve la mejoría en relación con épocas anteriores, lo principal ahora es acabar con las secuelas del vertimiento de albañales de la comunidad, que no son tan graves ahora como cuando se acumulaban en medio de la calle, pero hay que preservar la salud de la gente, y sabemos que el Gobierno no está ajeno a esos problemas”, explica Aida.

CALIDAD DE VIDA PARA LOS MÁS VULNERABLES

Los niños disfrutan de la reanimación del parque infantil.

Al pasar revista a lo hecho hasta ahora se supo que, como resultado de las acciones realizadas, se solucionaron decenas de planteamientos relativos a la eliminación de pisos de tierra en hogares, legalizaciones de viviendas y reclamos de ayuda para personas o familias desvalidas, entre otros; pero para Caridad Milanés, la trabajadora social, no ha sido fácil en tan poco tiempo tocar a las 421 casas y 522 apartamentos concentrados en 20 edificios para aquilatar la magnitud de las dificultades.

“No obstante, tratamos de atender a los 300 adultos mayores, con énfasis en 38 de ellos que viven solos y otros 10 por la situación de vulnerabilidad social y económica que presentan, también a encamados, postrados y a niños de la Tarea Victoria. De igual modo, en la comunidad residen 39 madres con más de tres hijos y, como parte de este programa, que también incluye mejoras de orden social, se han beneficiado con subsidios cinco de ellas. Asimismo, se han entregado a familias y asistenciados módulos con colchones, sábanas, camas, toallas, zapatos; y bolsas de cemento a quienes viven en pisos de tierra, entre otras acciones”.

Viales deteriorados por las inclemencias del tiempo y el paso de los vehículos, el vertimiento de aguas albañales y las pendientes reparaciones de las redes hidrosanitarias de edificios que se mojan, incluso en los entrepisos, quedan en la agenda de Yarenis y en la preocupación del vecindario, que sueña con recuperar la capa de asfalto en la arteria principal del pueblo hasta la salida, lo cual debe aliviar los efectos del fango y del polvo. Igualmente, aspiran a que haya más suministros de alimentos por la vía estatal y que los precios sean más accesibles.

Los pobladores de Las Nuevas cuentan con una panadería ampliamente mejorada.

Como tarea pendiente también les queda ayudar entre todos a recuperar la disciplina social, para evitar que resurjan vertederos en las esquinas y que en el supiadero se viertan escombros, mientras la basura queda fuera.

Las Nuevas pretende preservar todo lo nuevo que ha traído esta rehabilitación esperada y necesaria, por lo que significa a la hora de mejorar la calidad de vida de quienes poco a poco han dado vida a sus edificios y a su entorno.