Rememoran Caravana de la Libertad en Matanzas

En un día como hoy de 1959 llegó Fidel con los barbudos a Matanzas, donde miles de compatriotas lo acogieron desde su entrada por San Pedro de Mayabón hasta la ciudad de Matanzas.

Como en aquella ocasión de hace 64 años, hoy el pueblo matancero volvió a rememorar aquellos acontecimientos que le dieron un giro a la historia patria.

El recorrido, encabezado por Armando García Delgado, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la provincia, abarcó los municipios de Los Arabos, Colón, Perico, Jovellanos, Limonar y Matanzas, mientras que el día ocho visitarán Cárdenas para recordar a José Antonio Echeverría, el eterno presidente de la FEU.

En todas las localidades hubo actos de rememoración, que culminó en la noche frente a la sede de la Asamblea provincial del Poder Popular, en el parque de la Libertad, donde Fidel se dirigiera a los matanceros un siete de enero hace 64 años.

Su discurso de varias horas desde un balcón fue evocado con la certeza de que sus ideas viven en las nuevas generaciones.

“…creemos sinceramente que hemos hecho muy poco, que los sacrificios realizados hasta aquí no son nada, que dos años y un mes combatiendo no significan gran cosa cuando estábamos dispuestos a luchar 40 años si fuera necesario (APLAUSOS). Que realmente todo para nosotros está por hacer, y que los mayores esfuerzos sin otra recompensa ni otros premios que los que ya sobradamente nos han dado… porque creo que más que por lo que hemos hecho, el pueblo nos está rindiendo tributo por lo que espera de nosotros (APLAUSOS); y nos ha demostrado tanto cariño, no por lo que hemos hecho, sino por lo que saben que vamos a hacer (EXCLAMACIONES Y APLAUSOS PROLONGADOS).”, subrayó el Líder de la Revolución, bien entrada la madrugada ante una inmensa multitud agrupara en el centro de la ciudad.

En el parque de la libertad, con la presencia de cientos de matanceros y de las máximas autoridades del territorio, se desarrolló en la noche una gala político cultural, oportunidad en que se reconocieron a combatientes de aquella gesta.

García Delgado recordó la histórica hazaña de los barbudos, al tiempo que ratificó la incondicionalidad y compromiso de las nuevas generaciones ante los retos actuales de la nación.

(Con información de Juventud Rebelde)