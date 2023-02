Rescatan a un niño de 3 años en Turquía 158 horas después del terremoto (+video)

Un equipo de rescatistas de Tayikistán ha encontrado con vida a un niño de tres años entre los escombros de un edificio derrumbado por el terremoto en la ciudad turca de Kahramanmarash. El menor fue rescatado 158 horas después del devastador temblor y se encuentra hospitalizado.

Los rescatistas también salvaron a una niña de cuatro años, tras localizarla debajo de los escombros de un edificio de nueve plantas 151 horas después de la tragedia. La menor también fue hospitalizada.

Desde Tayikistán llegaron a Turquía 50 rescatistas para ayudar con la búsqueda de sobrevivientes y la recuperación de cuerpos. Los especialistas utilizaron dispositivos destinados a detectar a las personas debajo de los escombros.

Name of the miracle is Yavuz, 3-year old boy rescued by the #Tajik heroes 158 hours (7 days) after the earthquake in #Türkiye. So grateful. 🇹🇷🇹🇯👏👏👏 pic.twitter.com/UMScE2JYY6