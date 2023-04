Responde Banco Central de Cuba a inquietudes sobre depósitos en dólares

La publicación de la Resolución 63/2023 en Gaceta Extraordinaria No.26/2023, con relación a la aprobación de depósitos en USD ha generado inquietudes en la población. A continuación se relacionan las preguntas más frecuentes relacionadas con el tema y sus respuestas.

1. ¿Se pueden depositar dólares estadounidenses en las cuentas bancarias conocidas como tarjeta MLC para comprar en las tiendas?

R/ Sí. En las tarjetas MLC se pueden depositar dólares estadounidenses (USD) en efectivo.

Las llamadas cuentas en MLC están abiertas en dólares estadounidenses (USD). Es válido aclarar que el MLC no es una moneda, es una denominación para identificar las monedas extranjeras que son aceptadas por la banca cubana, significa Moneda Libremente Convertible.

2. ¿El cambio será a 1 USD x 1 MLC?

R/ Cuando se depositan dólares estadounidenses en las cuentas MLC no se realiza operación de cambio de monedas, y por tanto no se aplica tipo de cambio. Si va a depositar 100 USD en efectivo, le acreditan en la cuenta 100 USD.

3. Si ahora la población puede depositar los dólares en efectivo en los bancos, ¿los podrá extraer posteriormente en el momento en que los necesite?

R/ Sí. De no existir disponibilidad de la moneda extranjera que se solicita, el banco toma los datos de la solicitud y avisa al cliente tan pronto disponga del importe solicitado. Como alternativa se puede extraer otra de las divisas que operan en el país.

4. ¿Si me mandan dinero del exterior podré cobrarlo en efectivo?

R/ Sí, como se hace en la actualidad.

5. ¿Qué pasará con las tarjetas prepagadas diseñadas para uso de los turistas?

R/ Las tarjetas prepagadas se mantienen operando como en la actualidad, pero su adquisición podrá ser además con USD en efectivo.

6. Una de las causas de la eliminación de los depósitos en efectivo de dólares fue la acumulación de esta moneda en los bancos; ¿por qué existían trabas a la hora de realizar extracciones e, incluso, se suspendió la venta de dólares a las personas que iban a viajar?

R/ Las causas que dieron lugar a la no aceptación de depósitos en efectivo USD en 2021, están aún presentes. Para Cuba es sumamente complejo depositar monedas extranjeras en el exterior. Las limitaciones para extraer o vender divisas estaban dadas porque las demandas de USD por concepto de extracciones de las cuentas bancarias y de compras con pesos, fueron superiores a las existencias de efectivo en USD, que al no ingresar en los bancos fueron disminuyendo. Con la implementación del mercado cambiario en agosto de 2022, esta situación mejoró pero no satisfizo la demanda. En los casos de que los USD son insuficientes, los bancos ofertan otras monedas extranjeras disponibles, pero hay personas que desean el USD y quedan a la espera de que existan disponibilidades. Al permitirse el depósito de los USD, esta situación debe mejorar.

7. ¿Qué sucederá con el tipo de cambio?

R/ El tipo de cambio oficial se mantiene en los niveles actuales.

8. ¿Cómo sacar el dinero en efectivo para realizar viajes al extranjero?

R/ De las cuentas en divisas se puede extraer efectivo en las monedas extranjeras que se aceptan en el país. De no existir disponibilidad de la moneda extranjera que se solicita, el banco toma los datos de la solicitud y avisa al cliente cuando tenga disponible el importe solicitado. Existe la alternativa de entregar otra moneda extranjera en el importe equivalente. Para la salida del país de las divisas está establecido hasta 5 000,00 USD, o su equivalente en otras monedas, que no requieren declaración del viajero. A partir de ese monto se debe solicitar la autorización del BCC.

9. Cuando los bancos recuperen dólares en efectivo de la población, ¿podrán dar respaldo a los Certificados de Depósitos?

R/ Las condiciones respecto a los Certificados de Depósitos en moneda extranjera se mantienen. Hasta el momento solo se permite su extracción total o parcial en CUP a la tasa de 1×120.