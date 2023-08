Rodolexis no mojó, pero empapó

Me siento muy contento por lo que alcancé en la temporada, asegura Rodolexis.

Sin mucho ruido y con mucha consistencia, Rodolexis Moreno González no mojó, pero empapó en la más reciente temporada del béisbol cubano.

El anuncio de su nombre como el mejor utility de cuadro en el Todos Estrellas ofensivo de la pasada Serie Nacional en su versión 62 y luego el llamado a las filas de la preselección nacional de béisbol de cara a los Juegos Panamericanos de Chile compensaron el desempeño del trinitario, que vive por primera vez ambos reconocimientos a la altura de su sexta temporada.

Y es que Rodolexis resultó, además de una de las bujías del elenco espirituano en la Serie Nacional, uno de los hombres más útiles para el mentor Lázaro Martínez, luego de que al cuadro le quedaran varios huecos con algunas ausencias antes y durante la campaña.

Aunque fue básicamente el tercera base regular de los Gallos, Moreno tuvo que “calzar” los guantes en el siol y en segunda, de ahí su condición de utility, que le valió para estar entre los primeros de la campaña en varios departamentos.

“Desde la preparación, el director habló conmigo para, de ser necesario, asumir las tres posiciones; no es que tenga que hacer una preparación diferente, de lo que se trata es de adaptarte a cada posición en el momento, porque no son los mismos movimientos, ni tampoco los deslazamientos son iguales”.

Esa necesidad, la de utility, lo llevó a emplearse muy a fondo. Tanto que jugó en 74 de los 75 partidos de su elenco para acumular 311 comparecencias (quinto de toda la serie) y 263 veces al bate (séptimo entre todos). Su consistencia se tradujo, sobre todo, al bate: 327 de average con 61 anotadas (quinto mejor de la serie), 86 hits, máximo productor en los Gallos, entre ellos seis triples (sublíder de la temporada) y 10 bases robadas (líder de su equipo), además de que con 29 empujadas fue el segundo productor de carreras para su elenco con 90, detrás de Frederich Cepeda, que fabricó 103.

“Siempre me preparo bien y esta campaña no fue diferente, mucho más porque para resistir esos juegos a las dos de la tarde y tantos seguidos hay que estar bien en todos los aspectos. Yo entreno bien y cumplo con el descanso necesario, no te niego que terminé algo cansado porque fue muy fuerte, pero llegué bien a los play off.

“Cuando voy a batear me preparo desde el banco y salgo a pegarle bien a la bola, así salen las conexiones. Me concentro en cada turno y me ayuda mucho mi rapidez y la velocidad, aunque ahora robé menos bases que otras veces, pues en ocasiones tengo que esperar a que me den la luz verde”.

A la defensa fue el que más entradas acumuló con 555, 179 asistencias y trece errores para 948 de promedio. “Sé que debo seguir preparándome a la defensa en todos los sentidos”.

En los cuartos de final de los play off se desbordó. No solo terminó con 353 de average y con el mayor número de hits con 12 y anotadas con 10, de su elenco, sino que aportó parte de las impulsadas más importantes para su equipo, al que le resolvió con bastante decoro el “hueco” del siol.

“Cuando se acabó la temporada regular el director me dijo que iba a ser el siol en la postemporada y le dije: Está bien, voy a asumir ese rol, en los días previos cogí más rollings, hice más desplazamientos y creo que lo hice lo mejor que pude. Cada vez que vine con hombres en base y el juego apretado me enfoqué mucho más en ese turno al bate…, pero de todas maneras aún duele lo que nos pasó en el juego final, eso nunca se olvida, creo que teníamos para seguir”.

Aunque la pelota reposa, él no. En su natal Trinidad estira el cuerpo y se mantiene en forma, pues fue anunciado como parte de la nómina del equipo de Granma que intervendrá en la Liga de Campeones del Béisbol de las Américas. Un poco más tarde estará defendiendo los colores de Sancti Spíritus en la Segunda Liga Élite.

“No me sorprendió tanto que me llamaran a la preselección, pero no esperaba que me seleccionaran para el equipo de Granma. Me siento muy contento por lo que alcancé en la temporada y porque se reconociera el esfuerzo y el sacrificio”.