Rosa María, escultora de sonrisas (+fotos)

Durante 10 años Rosa María brindó los servicios de ortodoncia tanto en el policlínico de Taguasco como en el de Zaza del Medio. (Fotos: cortesía de la entrevistada).

Rosa María García López, gracias a su empeño, dedicación y talento, es una de las trabajadoras de la salud más reconocidas en el municipio de Taguasco.

En el año 1984 se graduó como estomatóloga general y posteriormente realizó la especialidad de Ortodoncia. Ha ocupado cargos en las organizaciones políticas y de masas, fungió como asesora de estomatología y Directora Municipal de Salud, además desempeñó responsabilidades en las Brigadas Técnicas Juveniles, en la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores y fue seleccionada Vanguardia Nacional por varios años consecutivos.

Rosa María también tuvo la oportunidad de compartir con nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro en varias ocasiones gracias a su destacada labor en dichas organizaciones.

A la par de su trabajo como ortodoncista se desempeña como docente en la formación de futuros estomatólogos y especialistas en la provincia de Sancti Spíritus.

Rosa ha tenido el privilegio de participar en varios congresos donde ha estado presente el Comandante en Jefe.

¿Por qué escogió la ortodoncia como especialidad?

Desde que estaba en el pre me gustaba la parte de la salud pública y después decidí poner en primera opción Estomatología y después Medicina, entonces me llegó la primera. Siempre me gustó mucho la carrera y después me decidí por la especialidad de ortodoncia por los resultados que se obtienen en los tratamientos con los niños. Cuando uno ve la mejoría que tienen los pacientes, tanto en la parte estética como en sus funciones masticatorias y demás, resulta muy reconfortante.

¿Por qué considera que el trabajo con el paciente es importante?

Es necesario conversar con todos porque este es un tratamiento largo que lleva mucha cooperación de los familiares y de los propios pacientes, los cuales terminan, en su mayoría, con resultados satisfactorios pese a todas las dificultades existentes.

¿Qué alternativas se buscan ante esas dificultades?

Toda esta situación económica del país la ha sentido bien de cerca la parte de la salud pública y en mi especialidad casi todo lo que se utiliza es importado. Constantemente buscamos soluciones a los problemas que se nos van presentando, por ejemplo hay operaciones sencillas que, por la situación del transporte también, tratamos de hacerlas en el área de salud con el apoyo de otros colegas para no tener que trasladar los pacientes a Sancti Spíritus.

¿Cómo fue la experiencia de compartir con Fidel en varias ocasiones?

En el año 2000 participé en el Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, a raíz del suceso del niño Elián, donde estuvo Fidel. Fue un evento verdaderamente emotivo. En el 2014 estuve en el Congreso de la CTC representando al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud.

En el 2016 estuve presente en el último Congreso del Partido en que participó nuestro Comandante en Jefe. Fue muy conmovedor porque aún en las condiciones de salud en las que se encontraba, compartió la última sesión del plenario con un discurso muy atinado y firme. Todo el mundo se emocionó, lloró y aplaudió.

Durante la carrera yo participaba mucho en eventos científicos y demás, me destaqué en el tiro deportivo y otras esferas, por lo que me seleccionaron en 1983 para asistir a la I Jornada de Estudiantes de Estomatología y Medicina, donde Fidel compartió de cerca con nosotros en diferentes sesiones. Él siempre estuvo muy pendiente del sector de la Salud, lograba motivarnos.

En el año 2000 realizó la Maestría en Urgencias Estomatológicas.

Con su amplia trayectoria en el sector de la salud, ¿le ha resultado difícil llevar a la par su carrera profesional y las tareas del hogar?

Siempre he contado con el apoyo de mi familia. Por ejemplo, cuando estudiaba, mi mamá cuidaba a los niños y mi esposo se encargaba de otras tareas también. En este momento me encuentro recontratada después de mi jubilación, atiendo el área de Zaza del Medio y las zonas rurales aledañas y también realizo el trabajo de laboratorio en la confección de los aparatos de ortodoncia.

He podido mantener todas estas responsabilidades a lo largo de mi vida gracias al apoyo de mis seres queridos, siempre han estado aquí, y ellos son hoy quienes me ayudan a lograr, día a día, mi superación constante.

