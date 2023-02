Sancti Spíritus: Avistan objeto volador no identificado (+videos)

Las misteriosas luces se avistaron en otros territorios de la región occidental. (Foto tomada del perfil de Facebook de Lázaro Manuel Alonso.)

Usuarios de las redes sociales y transeúntes reportaron este lunes en la noche el avistamiento de lo que parece ser un objeto no identificado que sobrevuela la parte superior de la Iglesia Parroquial Mayor.

En declaraciones a Escambray, Pablo Enrique García afirma haber sido testigo de este peculiar suceso que cataloga de extraño e impactante, al ver una luz que sobrevolaba el borde lateral de la mencionada institución religiosa.

“De pronto veo una luz en la parte superior que no estaba tan difuminada, sino más bien contorneada en los bordes. Y eso es por decirlo así, pero la verdad no supe definir qué era. Se me asemejó a un objeto un poco plano, quizás no tenía la forma completa de un rectángulo, pero en algo se le parecía, con las puntas un poco redondeadas”.

De acuerdo con el joven el objeto no era un avión: “En ese momento yo le digo a la gente: ¿ustedes no están viendo eso? Y ya cuando miro para los alrededores todo mundo estaba enfocando la mirada hacia a ese objeto y el objeto estaba ya en el cielo y se movía de forma lenta. Eso fue al principio, porque ya después hace un recorrido en forma vertical y después se aleja en dirección a las montañas”.

Refiere Enrique García que todos quienes observaron el fenómeno quedaron impactadas mientras grababan la inusual escena con los teléfonos celulares.

Por su parte Lázaro Manuel Alonso, periodista del sistema informativo de la televisión cubana, publica varios videos en su perfil en Facebook, donde también pueden observarse las extrañas luces que surcan el éter en varios lugares del occidente del país.

La publicación cuenta ya con miles de interacciones y ya algunos usuarios ofrecen una posible explicación. No faltan entonces quienes aluden a una línea de satélites lanzados por SpaceX de Elon Musk, la empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial con sede en California.

De acuerdo con diferentes medios de prensa, estos satélites están en un enlace directo y se llaman Starlink y su objetivo es proporcionar Internet a los lugares más remotos de la Tierra.

Una nota publicada en Cubadebate refiere que, según la agencia EFE, la compañía privada SpaceX ha lanzado este lunes desde Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), un cohete Falcon 9 para llevar una nueva flota de satélites de comunicaciones Starlink de segunda generación al espacio, que proporcionarán «velocidades aún más rápidas a más usuarios», ha anunciado la empresa.

El lanzamiento se efectuó, como estaba previsto, a las 18:13 hora local (23:13 GMT).