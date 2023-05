Sancti Spíritus: La covid persiste; no así la percepción de riesgo

Pudiera sonar manido y hasta redundante: la covid no ha dejado de existir, por más que nos parezca un virus tan lejano. Que le hayamos dado, al parecer, vuelta de página gracias a la disminución exponencial de los contagios luego de la vacunación; que ningún estornudo nos ponga ya frente a la duda; que el nasobuco ande en el bolso y no en la cara… son síntomas de despreocupación y ninguno apunta a que, por ello, la covid no siga enfermando.

Aunque los casos que se diagnostican hoy en la provincia, según las estadísticas oficiales, distan muchísimo del panorama vivido aquí meses atrás, la sola presencia de un enfermo nos debería disparar, otra vez, todas las alertas. Si se confirman menos es también porque los protocolos dictan que no a todos se les hace test rápido, pero ello no significa —como deberíamos haber aprendido a estas alturas— que no existan muchos enfermos más.

La covid sigue siendo esa dinamita que solo necesita poca pólvora para dispararse y dispersarse. Cumplir conscientemente desde lo individual y hasta lo colectivo las medidas aprehendidas para evitar su propagación es la única forma de no retornar a la zozobra de un rebrote.

Así lo considera la doctora Yurien Negrín Calvo, especialista de Higiene y Epidemiología y subdirectora de Higiene en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, con quien dialogó Escambray para disipar no pocas dudas.

En cuanto a la covid, ¿qué situación epidemiológica presenta la provincia?

En los últimos 14 días la provincia presenta una tasa de incidencia acumulada de 4.37 por 100 000 habitantes con 20 casos confirmados. Ello significa que existe un nivel de riesgo bajo para la transmisión.

¿Cuáles son los municipios con mayor incidencia de casos?

Los municipios de Sancti Spíritus y de Cabaiguán sobrepasan la media provincial con tasas de 9.85 por 100 000 habitantes, con 14 casos confirmados, y 4.71 por 100 000habitantes con tres diagnosticados en los últimos 14 días, respectivamente.

También reportan pacientes los territorios de Taguasco —con tasa de 3.04 y un caso confirmado—; Jatibonico, 2.39 e igualmente un diagnosticado y Trinidad, 1.31 y un enfermo en los últimos 14 días. Todos presentan un nivel de riesgo bajo para la transmisión.

¿En qué medida el panorama actual podría obedecer al resquebrajamiento de las medidas higiénico sanitarias?

En nuestra provincia se mantiene la circulación de otros virus respiratorios (coronavirus endémicos, Parainfluenza 1 y sincitial respiratorio). Se mantiene el envío de muestras para estudios virológicos al Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí de los casos que se presenten con Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) graves. También se han diagnosticado casos de covid, sobre todo, en los niños menores de dos años que, por supuesto, no se encuentran vacunados.

El cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias forma parte de la cultura sanitaria de la población. Es importante mantener las medidas higiénicas siempre. Cuando se trata de enfermedades de transmisión respiratoria, el uso del nasobuco, el lavado de las manos, el empleo de solución de hipoclorito en manos y en superficies reporta siempre un beneficio adicional.

Por protocolo, ¿a quienes se les realiza el diagnóstico confirmatorio del virus?

Se mantiene el mismo protocolo que hemos estado utilizando en los últimos tiempos: vigilancia de los niños menores de 2 años, gestantes, puérperas y de las personas que ingresan en unidades de cuidados intensivos con antecedentes clínicos y epidemiológicos de la enfermedad y con test rápido positivo.

Aun cuando el uso del nasobuco no es obligatorio, ¿cuán recomendable resulta su empleo? ¿En qué sitios no debe dejar de usarse?

Fue demostrado durante toda la pandemia la efectividad del nasobuco para minimizar los efectos de la transmisión de la covid. Su uso correcto, a pesar de no ser obligatorio, protege en gran medida del contagio. Lo recomendamos en personas vulnerables con patologías crónicas asociadas, en las gestantes, en los círculos infantiles, en las madres que presenten síntomas respiratorios y estén manipulando a sus bebés… No debe dejar de usarse en los hospitales, tanto por parte de todos los trabajadores de dichas instituciones como por los pacientes y acompañantes.

¿Qué medidas se recomienda continuar aplicando para no volver a un rebrote?

Se recomienda incrementar las medidas higiénico-sanitarias para evitar el contagio por enfermedades respiratorias, mantener las acciones de control de foco ante casos sospechosos y confirmados de covid, sobre todo, en los brotes familiares.

También se debe aumentar la vigilancia en círculos infantiles, casas de cuido, hogares de ancianos, casas de abuelo, hospitales psiquiátricos, hogares maternos y otras instituciones de riesgo para evitar brotes de IRA. Algo muy importante, además, es prohibir la entrada a círculos infantiles, escuelas y centros de trabajo de personas con síntomas respiratorios.

Resulta vital, como dije, el uso del nasobuco en hospitales y áreas de riesgo y el empleo de las soluciones de hipoclorito al 0.1 por ciento para las manos y 0.5 por ciento para superficies.