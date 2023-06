Sancti Spíritus necesita el concurso de todas las manos

Nosotros tenemos la responsabilidad de darles una mayor calidad de vida a los espirituanos, señala Rabelo Orellana. (Foto: José F. González Curiel/Escambray).

Como un empeño impostergable ha sido calificado el proyecto dirigido a lograr mayor desarrollo económico y social del territorio que se implementa en la capital provincial de Sancti Spíritus, de acuerdo con declaraciones de Jaile Rabelo Orellana, intendente del Gobierno en el municipio cabecera.

Tal intención requiere el concurso de todos los espirituanos, porque la tierra está ahí y esa es la que nos puede proporcionar la mayor parte de los alimentos que necesitamos, pero hay que hacerla producir, con mucho esfuerzo e inteligencia, recalcó Romel Beltrán, secretario del Partido en la ciudad del Yayabo.

Escambray lleva a los lectores, en diálogo con el Intendente, la esencia de ese proyecto que, más que lamentaciones y críticas, necesita del concurso de todas las manos.

“Desde el día 5 de enero, cuando la provincia tuvo que exponer a las máximas autoridades del país ese plan de acción sobre cómo íbamos a transformar la situación, con los recursos que teníamos, teniendo en cuenta las limitaciones, agravadas por las medidas del bloqueo que permanecen inamovibles, saltando por encima de ese bloqueo genocida incluso.

“Para ello hemos propuesto un plan de acción a fin de que el municipio, con los recursos y las condiciones que tiene, avance hacia una mejor satisfacción de las necesidades de la población, que es la razón de ser del Gobierno y del Consejo de la Administración con todas las entidades que lo componen.

“Este plan está alineado y a tono con la estrategia de desarrollo económico y social que tiene diseñada el municipio desde hace varios años, enfocado en un largo plazo hasta el 2030, como se hizo a nivel de país, aunque las condiciones en que se diseñó esa estrategia nacional en aquellos momentos no eran tan traumáticas como lo son hoy. Este plan fue aprobado en su momento por la Asamblea Municipal del Poder Popular y ha sido sometido a los reajustes necesarios para alcanzar resultados concretos con la mayor inmediatez posible. Estas proyecciones fueron discutidas con los Consejos de Dirección y los colectivos laborales de todas las entidades del municipio en las asambleas de trabajadores que tuvieron lugar con ese objetivo y ahora, a partir de las indicaciones del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su segunda visita a la provincia con ese objetivo, se recaba el apoyo de los núcleos del Partido también, en el control y evaluación en su radio de acción, de las responsabilidades concretas de las entidades y de los directivos, que deben rendir cuenta periódicamente de su accionar en las estructuras de base.

“Este es un sistema de trabajo y el municipio de Sancti Spíritus, como cabecera, repercute mucho en los resultados de los indicadores políticos, económicos y sociales de la provincia, con sus 135 circunscripciones y más de 143 000 habitantes y nosotros tenemos la responsabilidad de darles una mayor calidad de vida a los espirituanos. Para la gestión del Partido y el Gobierno, hemos pretendido seis líneas de trabajo, dentro de ellas, la producción de alimentos, como línea fundamental e interconectada con la Ley de Soberanía Alimentaria, que incluye la recuperación de nuestras tres unidades cañeras que aportan materia prima al central Melanio Hernández, un renglón que debe generar divisas, además de satisfacer la demanda nacional.

“La segunda línea tiene que ver con la situación económica y el sistema financiero del territorio, donde se insertan los proyectos de desarrollo local, para buscar diferentes fuentes de ingresos que permitan mejorar el resultado del presupuesto; es decir, tener más ingresos que gastos y ser un municipio con superávit, un requerimiento vital para llegar a ser un municipio autónomo, como está diseñado en nuestra Constitución.

“Otra línea a seguir es el comercio interior y exterior y el sector del turismo, dada la importancia del comercio interior en la circulación mercantil y su papel para evitar el exceso de circulante a través de las ventas de bienes y servicios, y de igual forma todas las producciones que puedan tributar a las exportaciones para captar las divisas que necesita el país para poder asumir las importaciones de alimentos y otros productos necesarios para la vida de los cubanos y la economía nacional. En nuestro caso, no contamos con playas, pero tenemos que potenciar el turismo de ciudad, con su diversificación, para captar divisas inmediatas.

“La construcción y la industria manufacturera constituyen otra dirección de la estrategia trazada por el municipio, donde juega un rol importante la producción local de materiales de construcción, entre ellas un recurso endógeno de Sancti Spíritus, como son los elementos de barro: ladrillos, tejas, conexiones sanitarias, vitales para la construcción de viviendas y la construcción en general. No podemos olvidar que la vivienda es una de las principales problemáticas nuestras.

“La energía es otra de las prioridades del municipio. En este contexto, no se admite hoy una nueva inversión si el proyecto no viene acompañado de una fuente renovable de energía, porque no se pueden incrementar nuevas cargas al sistema electroenergético nacional. Y no podemos obviar en los momentos actuales, con las limitaciones y las vulnerabilidades que tenemos, una sexta línea de trabajo, que tiene que ver con la política de empleo, el salario, la seguridad social y el seguimiento a dos conquistas de la Revolución, que son la Salud y la Educación”.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS: ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL

“Un aspecto importante para producir mayores niveles de alimentos es la entrega de tierras, y en tal sentido los controles van dirigidos a eliminar las trabas y el burocratismo imperante y agilizar este proceso, para poner a producir áreas que han permanecido ociosas. De enero a la fecha el municipio ha entregado más de 4 000 hectáreas; de tal modo, de las 12 000 hectáreas ociosas que existían en enero, hoy quedan 8 964. Una parte de estas tierras se han entregado a nuevos usufructuarios que las han solicitado y otras a productores que han ampliado sus fincas. No obstante, existen unas 2 000 hectáreas ociosas disponibles para su entrega inmediata en cuanto aparezcan candidatos dispuestos a ponerlas a producir alimentos,

“El Partido y el Gobierno en el municipio incentivan a las entidades a solicitar tierras para fomentar las fincas de autoconsumo, que les permita no solo mejorar la alimentación de los trabajadores en los comedores obreros, sino también la posibilidad de mejorar la alimentación de las familias de estos, con la venta de excedentes de las producciones, a precios más asequibles que los que se emplean en estos momentos en la red comercial estatal y por cuenta propia. En este empeño no se ha avanzado este año, pues ninguna empresa o unidad presupuestada han solicitado tierras, solamente se mantienen las 53 entidades que tenían los autoconsumos desde hace varios años.

“Hemos estado creciendo en los módulos pecuarios, donde se busca potenciar la cría del cerdo de capa oscura y la cría de aves, para buscar las 713.9 toneladas de cárnicos que necesita el municipio para garantizar los cinco kilogramos de proteína del autoabastecimiento local, pues hoy, como dicen los espirituanos, el principal problema es el plato fuerte, porque aunque tenemos una presencia, limitada aún, de viandas y hortalizas, en este renglón hay muchas más limitaciones que cuando teníamos la carne de puerco a otros precios más asequibles”.

¿A qué distancia estamos de la disponibilidad de alimentos que existía hace unos años?

“En el 2019, que es el último año que tomamos como referencia para el despegue inicial que nos proponemos este año, se producían 16 000 toneladas de carne de cerdo en el municipio y en la actualidad no llegamos ni a 500, por lo tanto, la distancia es importante. En aquellos momentos contábamos con barcos de pienso y hoy, por las dificultades que tenemos con las divisas, no es posible disponer de esa fuente de alimentación porcina. Es por ello que la Dirección de la Agricultura se ha dado a la tarea de priorizar la entrega de tierras, no solamente para la producción de alimentos para la población, sino también potenciar determinadas producciones como maíz, sorgo, soya y yuca, que permitan elaborar piensos criollos que sustenten el incremento paulatino de la producción de carne porcina. Afortunadamente, Sancti Spíritus ha logrado conservar los pies de cría que permiten ir hacia el rescate de los niveles de producción que demanda la alimentación de la población, lo cual constituye un gran reto en las condiciones actuales, con tantas dificultades.

“Y en este sector agropecuario, desde la implantación de la Ley de Soberanía Alimentaria, el Gobierno en el municipio ha destinado más de 16 millones de pesos para apoyar producciones como las casas de cultivos protegidos, el rescate del canal de El Caney para el riego y del sistema de pozos de esa zona, así como el rescate de los sistemas de riego del polo productivo de San Andrés, que además, recibió equipos de riego de enrolladores aportados por un proyecto internacional, lo que permitirá lograr producciones de forma sostenible y recuperar totalmente las producciones tradicionales de esa zona, tales como el plátano, el boniato y la yuca, granos, vegetales y hortalizas, entre otros renglones. Con el potencial de agua disponible en la presa Zaza y el río Cayajaná, San Andrés puede volver a ser un polo productivo floreciente, como en sus mejores tiempos.

“De forma general, el municipio sobrecumple las hectáreas de siembra que se propuso para el trimestre, pero ello no es suficiente para la satisfacción de las necesidades de alimentos de la población; es preciso dar saltos mayores en las siembras. Aquí se producían más de 60 000 toneladas de alimentos agrícolas en el 2019, pero hay que hacer un esfuerzo mayor para llegar a las 40 000 toneladas que nos proponemos para este año y superar esa barrera es de importancia estratégica. En el 2019, que considerábamos que todavía no estábamos bien, existían otros productos en el mercado, que daban respuesta a la alimentación del pueblo, y que no están hoy, como el arroz o el azúcar, mientras la producción de huevos, limitada por la baja disponibilidad de pienso, tampoco alcanza los niveles de producción de aquella etapa.

“Ha existido en los últimos días una recuperación en la producción de leche y pudiéramos acercarnos a los 8 millones de litros; esta recuperación posibilitará a la industria acometer otras producciones de alimentos como el helado que teníamos antes; las variantes de quesos que se producían y el queso crema se podrían retomar.

“La carne vacuna, afectada por la sequía al no alcanzar el peso promedio por animal, que limitó la entrega a la industria, con la llegada de la primavera irá mejorando. También se incumplen producciones como la miel de abeja y otras forestales, motivado por las afectaciones con los combustibles.

“En este contexto, es importante desarrollar las minindustrias, para poder aprovechar los productos que no son comercializables y los de picos de cosecha, de ahí la prioridad que le damos a la conclusión de la minindustria que se monta en Banao y otro proyecto de colaboración internacional, que van a permitir aprovechar los excedentes de producción de un polo productivo como ese.

“También se ha destinado un financiamiento superior a los 10 millones de pesos para el arreglo de los viales, con el fin de poder trasladar las producciones y lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que residen en las comunidades rurales, donde se priorizan acciones como el mantenimiento de los consultorios del médico y la enfermera de la familia, se han mejorado algunas escuelas que tenían cubierta ligera y ahora cuentan con techo de placa, que les asegura mayor fortaleza ante los huracanes, y la creación de facilidades en la atención a los hijos de las madres trabajadoras, para que se puedan mantener incorporadas a la producción de alimentos. Es decir, que el Gobierno ve este programa de atención a la ruralidad con un enfoque integral.

“También este trabajo de preparación, de diagnóstico, de intercambio, ha propiciado que identifiquemos la necesidad de incrementar las producciones de algunos cultivos, para buscar los extensores, porque si no estaríamos compitiendo por ejemplo con la yuca, que se necesita para la alimentación del pueblo, con lo que necesitan la industria alimentaria y la gastronomía, para mantener producciones ante el déficit de harina de trigo. Por lo tanto, es necesario crecer en más de 600 hectáreas sobre las que teníamos en el plan, de modo que permita que la Alimentaria pueda alcanzar los niveles de producción del 2019, utilizando estas alternativas, sobre todo con la elaboración de harina de yuca”.

RENGLONES EN DEUDA CON LOS CONSUMIDORES

“La industria pesquera de Sancti Spíritus ha tenido un rol importante en la alimentación de la población; sin embargo, debido a la falta de combustibles, las siembras de alevines que debían realizarse en otros embalses de la provincia se concentraron en la presa Zaza, debido a lo cual ha ocurrido una superpoblación de peces, lo cual afecta la talla y la supervivencia de estos, lo que, unido a la escasez de harina de trigo, ha ocasionado afectaciones a las producciones de conformados y embutidos, pese a que esta industria fue equipada con tecnología nueva para incrementar sus producciones. Los niveles de captura no rebasan el 40 por ciento de lo previsto en el primer trimestre, debido también a las limitaciones con los combustibles. Sancti Spíritus es una potencia en la pesca y cuenta incluso con renglones exportables como el camarón y otros que sustituyen importaciones.

“La recuperación cañera está muy limitada, los rendimientos actuales no pasan de las 30 toneladas por hectárea, las siembras y atenciones culturales a las plantaciones se han visto muy afectadas por la escasez de combustibles. El municipio cuenta con tres bases productivas que tienen esa responsabilidad.

“Sancti Spíritus es fuerte en los actores económicos, junto a Trinidad: hoy contamos con 60 mipymes que, junto a 42 empresas, 41 cooperativas y ocho unidades presupuestadas, suman más de 145 actores económicos, que hacen que el municipio tenga resultados favorables en la ejecución del presupuesto, con más de ocho millones de pesos de superávit, cuando se planificaban hasta la fecha 18 millones de pesos de déficit presupuestario. Es decir, que hay un paso positivo en relación con lo que nos habíamos planificado; sin embargo, como le explicamos al Presidente cubano en su reciente visita, sabemos que tenemos muchas reservas sin explotar todavía, como la subdeclaración de muchos de los actores económicos, el insuficiente seguimiento a los ilegales, que no aportan nada al Estado y ahí es donde están las reservas de ingresos a captar. Y lo otro es que, a pesar de las limitaciones, el municipio ha ido disminuyendo el déficit presupuestario en más de 100 millones de pesos anuales, es decir, que vamos por el camino correcto, a partir de que sobrecumplimos los ingresos en un 11.2 por ciento hasta la fecha”, acotó el directivo.

Al resumir algunos temas esbozados en el diálogo, el Intendente de Sancti Spíritus recalcó, finalmente, el imperativo de algunos sectores como el Comercio y el Turismo de emplearse más a fondo.

“En cuanto a la construcción de viviendas, como factor fundamental del territorio, el municipio necesita mejorar el estado técnico de más de 4 000 viviendas en un plazo de 10 años y ya han pasado tres. En los subsidios solamente se han ejecutado dos en lo que va de año, pero se necesita mayor agilidad para poder ejecutar más de 11 millones de pesos que están aprobados para este programa en el presente año. El municipio tiene censadas unas 400 madres de tres hijos o más, de las cuales hay un número determinado que necesitan ser beneficiadas con viviendas, y de las nueve planificadas para este año solo se han concluido tres casas.

“Se ha logrado avanzar en la electrificación de pequeños asentamientos como Yaguá y Los Alazanes, con fuentes renovables de energía, que sustituyen grupos electrógenos que solamente garantizaban electricidad determinadas horas del día.

“En el campo de la salud las tres muertes de niños ocurridas en el presente año, representan una tasa superior al nueve por ciento; en tanto en la Educación lo más preocupante, es el déficit de unos 300 maestros, que en buena medida se sustituyen con contratos de educadores”.

Grosso modo, ese es el panorama que presenta el municipio de Sancti Spíritus, con muchos retos por delante, como ha expresado Jaile Rabelo Orellana, intendente del municipio cabecera, quien finalmente instó al pueblo espirituano a aportar el granito de arena que le corresponde a cada cual para salir adelante.