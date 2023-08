Sancti Spíritus se alista para el inicio del curso escolar (+fotos y video)

La provincia tiene asegurados lápices y libretas, con una norma ajustada para los estudiantes de cada grado, señaló el director general. (Foto: Facebook).

En la provincia de Sancti Spíritus se preparan todas las condiciones para recibir en las aulas, el primer lunes de septiembre, a unos 67 130 educandos de los diferentes niveles educativos en el inicio del curso escolar 2023-2024.

En las 448 instituciones educativas del territorio que abrirán sus puertas este período lectivo en predios espirituanos se dan los toques finales y se puntualiza cada detalle para garantizar la arrancada del período académico.

El completamiento de la cobertura docente es un tema que ocupa a directivos del sector en la provincia, y para ello se buscan todas las alternativas posibles, precisó el director general de Educación en Sancti Spíritus, Andrei Armas Bravo, en entrevista exclusiva concedida a Escambray.

Andrei Armas Bravo, director general de Educación en Sancti Spíritus.

“Vamos a iniciar el curso con una situación compleja en lo que a cobertura se refiere, el territorio aumenta en necesidades, dígase que hoy la provincia tiene una plantilla cubierta de alrededor de un 90 por ciento, el resto se cubre con alternativas.

“Para suplir la carencia de profesionales, se asumen contratos por horas clase, se insertan a impartir docencia los coordinadores de ciclo, así como estudiantes de cuarto año de la formación pedagógica en el territorio”.

Agregó que este es un reto que hay que asumir porque los alumnos tienen un grupo de asignaturas didácticas que no han recibido y que se les impartirá de conjunto con sus profesores, directivos y las propios Centros Universitarios Municipales; estas son algunas de las alternativas adoptadas para que en septiembre venidero haya un docente frente a cada aula.

¿Cómo se ha asegurado en la provincia la base material de estudio para el desempeño de los estudiantes?

A pesar de las limitaciones existentes con los recursos, la provincia tiene asegurados lápices y libretas, con una norma ajustada para los estudiantes de cada grado, en tanto los docentes cuentan con hojas, lapiceros y libretas para la planificación de sus clases.

No ha sido posible asegurar todos los cuadernos necesarios que antes garantizaba el Ministerio de Educación. No obstante, en Sancti Spíritus existen los tres cuadernos que se necesitan para el grado preescolar, y el de escritura para los grados primero y segundo, así como los registros y modelos que se utilizan en el sistema educacional.

En cuanto a los libros de texto, en los últimos años el sistema educacional cubano no ha elaborado nuevos libros, pues estamos a las puertas de un tercer perfeccionamiento educacional que cambia todos los libros de texto.

Hemos diseñado que en algunos niveles educativos va a existir un libro para dos estudiantes, con prioridad para los alumnos que viven distante, y de esa manera poder avanzar en el proceso docente-educativo; pero, indudablemente, al no haber un reemplazo de libros, hay un marcado deterioro en los ya existentes”.

La provincia inicia el curso con alrededor de un 90 por ciento de la plantilla docente cubierta. (Foto: Facebook).

Con respecto a los cuadernos, ¿están disponibles para aquellos grados que lo necesitan?

Los cuadernos de Escritura para los alumnos de primero y segundo grados están garantizados, no así el de Trabajo y Aprendo, que utilizan los niños de Primaria, pero gracias al compromiso de los maestros en las propias libretas grafican y realizan un grupo de actividades a fin de que los infantes adquieran los elementos básicos para comenzar con los procesos de autoescritura y la propia Matemática en primer grado.

¿Cómo valora el estado constructivo de las escuelas en la provincia?

Cuando nosotros hacemos una valoración de forma general del estado constructivo de las instituciones educativas en Sancti Spíritus no podemos decir que es bueno, aunque en los últimos tiempos se ha avanzado. El mayor grado de deterioro se concentra en el municipio de Trinidad, fundamentalmente, un territorio cuya red escolar tiene dificultades.

En estos momentos allí se asume un grupo de acciones constructivas para revertir el panorama, pues este es el municipio con mayor cantidad de escuelas evaluadas de Regular en la provincia.

Yaguajay es otro de los territorios con marcado deterioro en sus instituciones educativas, sobre todo en la zona rural, fundamentalmente en las cubiertas, carpintería, baños y redes hidrosanitarias.

En el caso del municipio cabecera, que es el de mayor cantidad de instituciones, con una cifra superior a las 90 escuelas, se ha venido trabajando en los últimos años y hoy este territorio exhibe una mejor situación.

En realidad, no se les ha podido llegar a todas las instalaciones a partir de la baja disponibilidad de materiales constructivos y en muchas ocasiones financiamiento, pero sí hay una intención de seguir avanzando en el mejoramiento constructivo de la red escolar en la provincia.

¿Durante el desarrollo del curso escolar tienen previstas acciones de reparación en algunas instituciones?

Por supuesto, por solo darle algunas cifras, nosotros tenemos un plan este año de 73 instituciones educativas que deben recibir acciones de reparación y mantenimiento, de ellas ya hay 20 terminadas, se trabaja en 29, algunas previas al inicio del curso escolar, como es el caso de la escuela primaria Héroes del Moncada, aquí en Sancti Spíritus, y donde el municipio va a realizar su acto de inicio de curso.

También en saludo al aniversario 509 de la villa espirituana se terminaron dos escuelas emblemáticas en la cabera provincial: la Obdulio Morales y la Bernardo Arias, y así sucesivamente se continúa trabajando en el mejoramiento de la infraestructura educacional.

La pretensión es que de las 63 escuelas que la provincia tiene evaluadas de Regular y Mal mejoren la categoría en lo que queda de año.

Lo que sí está claro es que todas las instituciones educativas abrirán el 4 de septiembre para iniciar el curso escolar, algunas con adecuaciones, con algún grupo reubicado por alguna afectación que pueda existir, pero todas comenzarán, excepto la escuela Manolo Solano, de Sancti Spíritus, cuyos estudiantes continuarán reubicados en el Centro Politécnico Ernesto Che Guevara hasta tanto culminen las acciones constructivas en ese plantel.





Ante el déficit de combustible existente en el país, ¿cómo el sector educacional en Sancti Spíritus ha organizado la entrada de los alumnos de los centros internos?

Los estudiantes internos tienen garantizada su transportación, hoy es una realidad que Transportes Escolares, empresa que está diseñada para estos fines, tiene una situación compleja con el parque; no obstante, se han buscado adecuaciones en el territorio, por lo que se garantiza la entrada de los estudiantes en correspondencia con el cronograma previsto entre domingo y lunes, al igual que sucederá con la transportación de los profesores.

La situación se hace más compleja con los estudiantes externos y seminternos que requieren de la transportación pública, la cual se ha hecho más difícil en los últimos tiempos por la reducción de ómnibus. Lo que está orientado en las escuelas es la flexibilizar el horario para esos estudiantes que viven lejos, en comunidades donde el transporte se dificulta o que el horario no se corresponde con el de la entrada a la escuela, porque sabemos de la complejidad del transporte en estos momentos.

¿Cómo Educación logra mantener el funcionamiento de las tecnologías en su red escolar?

Hoy la provincia está a un 60 por ciento de disponibilidad técnica en la rama de la Informática, tenemos escuelas donde no funcionan las computadoras, y en cuanto a los televisores también existen niveles de afectaciones, pero a pesar de eso la escuela no tiene por qué afectar alguna actividad televisiva, puede que un aula no tenga el televisor, pero el horario permite que el estudiante pueda rotar por otra que tenga sin afectar la actividad.

¿Cómo trabaja la provincia para avanzar en el tercer perfeccionamiento del sistema educacional?

Desde hace varios años la provincia viene implementando el tercer perfeccionamiento en un grupo de instituciones educativas del territorio, el cual se ha visto limitado por la situación económica que vive el país.

Implementar el perfeccionamiento requiere de nuevos libros de texto y nuevos programas de estudio. Ya se ha hecho análisis para, de ser posible, en este curso escolar comenzar con el primer grupo del perfeccionamiento, que incluiría, primero, cuarto, séptimo, décimo y el primer año de la Enseñanza Técnica y Profesional.

Eso depende de la impresión de los libros, ya se informó que están siendo editados en un país amigo, y que deben entrar a Cuba próximamente.

¿Qué situación tiene hoy la provincia con la venta de los uniformes escolares?

Como se informó desde un primer momento, se garantiza el uniforme escolar para los grados iniciales, ya en estos momentos en la red de tiendas de Comercio se expenden estas prendas como estaba previsto, que son dos uniformes para los estudiantes de preescolar y quinto grado, uno para los de séptimo y décimo, y los de primer año de la Enseñanza Técnica y Profesional y los de Formación Pedagógica.

Esos estudiantes que reciben ahora un primer uniforme, tendrán la oportunidad de adquirir en el transcurso del curso escolar un segundo uniforme, en la medida que la industria tenga disponibilidad de recursos y confeccione las referidas prendas.

Van a existir situaciones con los alumnos continuantes, nosotros no estamos prohibiendo que se continúe usando el uniforme con el diseño anterior, porque todavía no estamos en condiciones de generalizar el nuevo, y en casos excepcionales, donde el alumno tenga alguna situación marcada con el pantalón u otra prenda, se trata de buscar alguna alternativa y si es necesario puede asistir al aula con una ropa civil adecuada, reitero, eso sería en una situación excepcional.