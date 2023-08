Sancti Spíritus vive otro despertar en la entrega de tierras ociosas

Incorporar nuevas áreas a la producción es una de las maneras de mejorar la disponibilidad de alimentos agrícolas.

Incorporar terrenos ociosos a la producción de alimentos constituye el propósito principal de la entrega de tierra a usufructuarios que la exploten con inmediatez, un proceso que deja ver un nuevo despertar en el territorio y se expresa en el otorgamiento desde el pasado año hasta la fecha de más de 23 000 hectáreas que estaban sin explotar.

De acuerdo con la información brindada a Escambray por Blas Delgado Delgado, jefe del Departamento de Control de la Tierra y Tractores en la Delegación Provincial de la Agricultura en Sancti Spíritus, se trata de una de las mayores entregas de áreas ociosas registrada en la provincia después de que iniciara en el 2008 el otorgamiento de suelo en calidad de usufructo.

Tal despegue, subrayó el funcionario, coincide con los intereses del país de aumentar la cantidad de tierras en explotación para buscar incrementos en la producción de alimentos y responder a la demanda popular, el encargo estatal y reducir la importación de comida; a la vez que ha sido fruto también del acortamiento de los plazos y lograr mayor agilidad en la entrega, uno de los entuertos que ha arrastrado el proceso desde su inicio.

El reimpulso al otorgamiento de áreas improductivas parte de un levantamiento de la tierra ociosa con posibilidades de explotación, pues, según la propia fuente, hay un número de ellas —unas 19 000 hectáreas— que seguirán sin uso por su ubicación, lejanía y el nivel de infestación de malezas.

Delgado Delgado destacó que la mayor parte de ese universo de suelo improductivo pertenecía anteriormente a cooperativas extinguidas, a la vez que de esa reciente entrega de tierra ociosa más del 70 por ciento tuvo como destino la ganadería, el resto se otorgó en función del programa porcino, el incremento del área de productores élites, uso colectivo en Cooperativas de Créditos y Servicios y para empresas estatales.

Explicó el funcionario que Sancti Spíritus cuenta con unos 14 000 usufructuarios, la principal fuerza agropecuaria del territorio y actualmente hay otras 602 personas solicitando terreno, están en proceso de entrega más de 5 000 hectáreas, en tanto quedan disponibles para otorgar y con potencialidades de explotación unas 13 000.

“En la solicitud —añadió— predomina el usufructuario por encima de la empresa estatal”.

Si bien resulta positivo este despertar de entrega de terrenos ociosos, no puede obviarse que ocurre en un momento de aguda escasez de insumos, lo que puede repercutir en la respuesta alimentaria que se persigue, pues no basta con repartir el suelo si no se acompaña de los recursos y una coherente explotación del área. Es cierto que se ha entregado mucha tierra, pero nunca la comida ha cubierto la demanda ni la abultada partida importadora en que incurre el país.