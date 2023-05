SEISA, apuesta a la protección y seguridad con alta tecnología

El capital humano reúne competencias certificadas y SEISA presta servicios “llave en mano” de sistemas de seguridad integral. (Fotos: Cortesía SEISA Sancti Spíritus)

Dicho en buen cubano: buscar los servicios de SEISA es como poner la teja antes de que caiga la gotera y, aún cuando contratar cualquier sistema de seguridad implica para el cliente un gasto, vale mucho en este campo mirar con objetividad la relación costo-beneficio y pensar cuan útil se vuelve apelar a la alta tecnología para la articulación de sistemas de protección contra incendios y de seguridad física.

Creada en el país el 4 de mayo de 1988, la sociedad mercantil de capital totalmente cubano Servicios de Seguridad Integral S.A. (SEISA) trabaja hoy para ofrecer soluciones de seguridad integrales y sostenibles que garanticen la protección de las personas, inmuebles y equipamiento tecnológico, y tiene la aspiración de convertirse en una empresa de alta tecnología.

La sucursal SEISA Sancti Spíritus trabaja en la instalación de varios sistemas de seguridad en el hotel Meliá Trinidad.

Luis Ángel Montero Fariñas, gerente de la Sucursal SEISA Sancti Spíritus, explicó a Escambray que entre las líneas de trabajo de la entidad figuran los extintores, la detección de incendios, el sistema automático contra intruso (alarma), el circuito cerrado de televisión, el sistema de agua contra incendio y la instalación de pararrayos.

Refirió Montero Fariñas que la creación de SEISA en Sancti Spíritus se remonta a octubre de 2009, de manera que hasta esa fecha los servicios llegaban a través de una entidad radicada en Cienfuegos. “Desde entonces la provincia se vio beneficiada porque, de tener sistemas de protección atendidos a más de 100 kilómetros, pasamos a un servicio en nuestro propio territorio, con un trato más personalizado al cliente. En esa fecha solo se contrataba el mantenimiento del servicio de extintores e interactuábamos con alrededor de 30 clientes; ahora cerramos el 2022 con más de 150 clientes y cerca de 600 instalaciones atendidas”, detalló el gerente.

Para graficar el escalamiento de la entidad en el entorno estatal espirituano, Montero Fariñas destacó que “en el 2009 plan de ventas estuvo en el rango de los 100 000 pesos, hoy rondamos los 20 millones de pesos con 22 trabajadores y una productividad muy elevada”.

Actualmente la Sucursal SEISA Sancti Spíritus tiene en el hotel Meliá Trinidad, que se construye en la península Ancón, el frente de trabajo principal, donde están en plena fase de instalación —dijo— cuatro sistemas de protección que son los más grandes que se han montado en la provincia.

“Aprovechando la dinámica del país nos hemos encadenado con las formas de gestión no estatal, valga decir que somos de las empresas pioneras en esta asociación, porque tempranamente la presidencia de la empresa en el país nos llamó a asociarnos a ellos, y hoy en el hotel actuamos de conjunto con una Cooperativa no Agropecuaria y una mipyme, casi un centenar de trabajadores guiados técnicamente por SEISA”, detalló.

Entre las áreas donde se vislumbra un potencial grande de protección, Montero Fariñas ubicó al sector no estatal en Trinidad —hostales, caferías, restaurantes—, en esos lugares, precisó, “prácticamente no hay sistemas de seguridad, y hoy se les está exigiendo por los organismos competentes tener un nivel de seguridad en esos locales, no una protección al nivel de un hotel, pero que tengan, al menos, su extintor y un sistema de protección contra rayos”, subrayó.

Apuntó el gerente que los sistemas que instala SEISA son eficaces, protegen y, si una arista la distingue en la actualidad es el servicio con una integración tecnológica que permite la interacción de unos sistemas con otros.

Más allá de los ingresos que depara a la entidad, apelar a los servicios de SEISA revela utilidad e importancia, porque, “lo primero es la protección que se le da a las personas a través de los sistemas contra incendios, rayos, y también a los bienes materiales, de ahí que para los clientes no se trata solo de instalar los dispositivos y equipos, es planificar, después, el respaldo financiero para el mantenimiento periódico de esa tecnología en aras de que esta lista para funcionar y sea efectiva la seguridad”, expresó.

Señaló la fuente que SEISA define en su horizonte inmediato convertirse en una empresa de alta tecnología, propósito que ya impacta en toda la gestión de trabajo y montaje de sistemas de seguridad, para lo cual asienta su desempeño en la investigación científica, la innovación y la superación de sus profesionales.