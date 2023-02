Sello espirituano en Clásicos Mundiales

Cepeda figura como el designado del equipo Todos Estrellas de las versiones del Clásico.

Ahora que el Quinto Clásico Mundial de Béisbol está a la vuelta de la esquina, vale desempolvar las historias escritas por peloteros espirituanos en las cuatro ediciones del evento que se ha convertido en la cumbre de este deporte a nivel planetario.

Y es que Sancti Spíritus ha logrado inscribir su nombre en todas las versiones por medio de cuatro atletas y dos técnicos, con un protagonismo marcado.

Tres fueron los yayaberos que hicieron historia en la primera edición del año 2006, cuando Cuba sorprendió con su medalla de plata: Frederich Cepeda Cruz, Yulieski Gurriel Castillo y Eriel Sánchez León.

Cepeda entró por la puerta ancha al batear a su antojo con 385 de average gracias a 10 hits en 26 veces al bate, de ellos la mitad extrabases: tres dobles y dos jonrones, cinco carreras anotadas y ocho impulsadas. Quienes vivieron aquella hazaña, recuerdan aún las tres carreras impulsadas por el emblemático número 24 espirituano en el partido por el título vs. Japón, sobre todo el cuadrangular del octavo capítulo, que acercó a su equipo en el marcador seis carreras por cinco.

“No miré el nombre del pitcher, sino el lanzamiento —diría después a las páginas de Escambray—. No sabíamos lo que tiraba, salí a darle a todo lo que estaba en zona. El jonrón contra Japón fue grande, pero triste”.

Su desempeño arrancó palabras de elogio del Comandante en Jefe Fidel Castro en el recibimiento al equipo en el que ponderó la capacidad de diálogo del pelotero: “Cepeda otra vez (…), más vale que no vayan a una elección, pueden elegir a Cepeda para algún cargo (…) gobernador de California (…) no te postules, confórmate con las glorias que ustedes van llenando que valen tanto como cualquier otra gloria”; a lo que Cepeda respondió: “Gracias Comandante por decirme orador, eso me honra”.

En el caso de Yulieski, integró el equipo Todos Estrellas como segunda base, compiló 273, con nueve hits en 33 comparecencias al cajón de bateo (dos dobles y dos jonrones), ocho anotadas y seis impulsadas. Un momento memorable fue su jonrón frente a Panamá en el juego del debut, en el noveno inning, cuando puso encima a Cuba 6-4, victoria vital para el avance del conjunto. “Al primer juego le fui con todo —confesaría a este órgano de prensa—, era el de romper el hielo, había que callar los comentarios, casi todos diciendo que no podíamos con el Clásico”.

Desde la condición de segundo hombre en la receptoría, Eriel tuvo tres veces al bate con un hit y promedió para 333. “Formar parte de ese glorioso equipo Cuba me hace feliz, se demostró que no solo sabemos coger rollings, batear una bola al medio o afuera. En realidad esperé mucho más de mí, luché por hacerlo, no tuve la oportunidad, no porque nadie estuviera en contra, la vida no me la dio, el Campeonato no me la dio”.

En la segunda versión, Sancti Spíritus llevó otro trío en el que repitieron Cepeda y Yulieski y debutó Ismel Jiménez. Frederich volvió a ser hombre grande en el cajón de bateo al compilar 500 de average con 12 hits en 24 veces al bate, dos dobles y tres jonrones, cinco anotadas y 10 impulsadas, dígitos que validaron para su inclusión como jardinero izquierdo del Todos Estrellas.

Yulieski bateó para 333 (ocho hits en 24 turnos, con un doble y dos jonrones, cinco anotadas y seis impulsadas).

Para el lanzador Ismel Jiménez no pudo existir mejor debut. En rol de relevo vs. Australia ganó el partido que le dio el pase a Cuba a la segunda ronda y se graduó de grande cuando entró en el séptimo con el partido debajo 4-3 y llegó al noveno para preservar el viraje de su equipo, que finalmente venció 5-4. En general, lanzó siete entradas y un tercio, promedió para 3.68 PCL, ponchó a siete y concedió un boleto.

“Desde el entrenamiento en Puebla el director depositó confianza en mí, me preparé para los momentos tensos, mi mente estaba fresca y segura, no podía defraudar. Con Australia utilicé el pitcheo de rompimiento, fui leyendo el juego de Chapman que les lanzó primero, eran más bateadores de recta y tuve que variar”.

En esta versión, Lourdes Gurriel integró el cuerpo de dirección del elenco cubano, que concluyó en el sexto lugar.

La tercera edición en el 2013 dejó récord de participación para los espirituanos, pues el evento unió al cuarteto antes mencionado (Cepeda, Yulieski, Eriel e Ismel) y sumó al entrenador de pitcheo Juan de Dios Peña Malibrán.

Cepeda volvió a mostrar su fuerza con el madero al batear 474 (nueve hits en 19 veces al bate) con tres dobles, un triple y un jonrón, siete anotadas y cinco impulsadas.

En tanto, Yulieski jugó en los seis partidos con average de 280 (siete hits en 25 oportunidades ofensivas, con dos dobles, un jonrón, tres anotadas y cuatro impulsadas.

En esta ocasión, Eriel tuvo mayor participación detrás de home al desempeñarse en seis encuentros en los que compiló ofensivamente para 231, con tres hits en 13 turnos y una sola carrera impulsada.

En su segunda incursión en los Clásicos, Ismel tuvo un desempeño decoroso, con una victoria ante Brasil y una derrota frente a Holanda, PCL de 2.84, siete ponches y dos boletos.

En la cuarta edición del 2017, solo Cepeda pudo representar a la tierra del Yayabo y en este tuvo su desempeño más discreto con 067 de average al conectar un hit en 15 veces al bate. Mas, a esa altura, ya el emblemático jugador había estampado su nombre en los anales del Clásico.

En la antesala de la quinta versión, que se desarrollará en marzo próximo, su nombre apareció como el designado del equipo Todos Estrellas de todos los tiempos, conformado por la MLB, lo cual lo convierte no solo en el mejor espirituano en esos eventos, sino en el cubano de mayor abolengo.

La inclusión no es gratuita. Además de compilar formidable promedio ofensivo de 381 en 25 partidos, Cepeda es el líder histórico en cuatro departamentos: hits 32, anotadas 19, impulsadas 23 y dobles ocho, este último compartido con el canadiense Justin Morneau.

Pero no solo eso: el yayabero es segundo en cuadrangulares con seis (abrazado con el israelita Nate Freoman y el venezolano Miguel Cabrera), detrás de su compatriota Alfredo Despaigne (7) y delante de Gurriel (5). Además, aparece en los turnos 2-3 (empatado con Miguel Cabrera con más cantidad de veces al bate (84), detrás del puertorriqueño Carlos Beltrán, en una lista en la que Yulieski es cuarto con 82 y tercero en anotadas con 16. Cepeda suma además 22 boletos, 509 de OBP y 714 de slugging.