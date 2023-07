Serviciar y gasear

En el habla de los trabajadores de la Unión Cuba-Petróleo, serviciar equivale a ‘servir o echar combustible a un vehículo o depósito’. (Foto: Yoan Pérez/Escambray).

En el habla de los trabajadores de la Unión Cuba-Petróleo (Cupet), serviciar equivale a ‘servir o echar combustible a un vehículo o depósito’. Se puede serviciar un carro, de acuerdo con un texto de El Artemiseño donde se alude al «incendio de un auto de color azul, de los conocidos como almendrones, después de ser serviciado» en uno de los cupets de esa provincia. Pero también el combustible podría ser el objeto directo de la acción del verbo, según la nota emitida por Cupet a raíz de los sucesos del hotel Saratoga en mayo de 2022: «En el momento y lugar de la explosión se encontraba en posición de descarga el camión cisterna con gas licuado […], destinado a serviciar ese producto».

No parece que fuera de tal ámbito —y quizá del de los transportistas— este significado de serviciar tenga mucha difusión, aunque es algo sujeto a verificación, sobre todo porque el Diccionario del español de Cuba registra el vocablo sin marca específica de uso.

Tanto en este repertorio como en el Diccionario de americanismos (DA) y el Diccionario ejemplificado del español de Cuba (DEEC) aparece una definición distinta de serviciar: ‘reparar un vehículo automotor en un taller’. Los dos últimos lexicones recogen la voz bajo el lema servicear, aun cuando en el ejemplo relacionado por el DEEC, datado en 1990, la conjugación se corresponde con la de la forma serviciar: «El que se muestra en la foto es el servicentro remozado, similar al antiguo, donde habitualmente se serviciaban los carros».

Es probable que se postule la forma con -e- conjeturando que la palabra tiene su origen en un verbo inglés de significación consonante con la que señalan estos diccionarios: service ‘revisar, reparar o dar mantenimiento a un vehículo’. Extraña, sin embargo, que el DA no explicite la condición de anglicismo, peculiaridad que señala en muchos otros vocablos de su nómina.

Si se tratara, en efecto, de un híbrido inglés-español, puede que la escritura con -i- en la prensa, en vez de con -e-, responda al hecho de que a menudo en la lengua hablada la terminación -ear se pronuncia [iár]. También es posible que se formara a partir del sustantivo servicio (servici-o > servici-ar), a semejanza de otros verbos denominales (divorci-o > divorci-ar; contagi-o > contagi-ar…). En mi criterio, debe refrendarse la forma serviciar, más ajustada a la correlación fonema-grafema, y la única que se ha logrado documentar.

Asimismo, por lo restringido de su significado y ámbito de empleo, serviciar se distingue de servir, de manera similar a como, por ejemplo, aperturar y recepcionar —verbos también derivados de sustantivos— lo hacen respecto de abrir y recibir.

Si bien en los talleres destinados al mantenimiento y reparación del parque automotor de ciertos sectores de la producción y los servicios el significado del verbo aún pudiera ser idéntico o afín al que establecen los diccionarios referidos, en el ámbito comercial del petróleo y sus derivados serviciar experimentó una reducción o especialización. Cabe suponer que tal cambio se relaciona con el surgimiento de los cupets en los años noventa y la eliminación progresiva de la variedad de prestaciones de los anteriores servicentros (lavado y engrasado, suministro de agua y aceite, enmienda de ponches…).

Por otra parte, los trabajadores aeronáuticos cubanos tienen un término de sentido parecido: gasear. Al narrar la evacuación de los pasajeros de un crucero británico en medio de la covid, el director de la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios dijo: «Otro gran reto fue el aprovisionamiento de combustible de los aviones, casi ningún capitán […] quiso gasear a la llegada».

De modo semejante a serviciar, unas veces la acción de gasear recae directamente sobre el vehículo —aeronave en este caso—; y otras, sobre el combustible: «El técnico de vuelo gasea el avión»; «Se sobrepasa en 3000 libras del combustible que había que gasear».

A diferencia de serviciar, sin embargo, el sujeto gramatical de gasear puede ser el propio vehículo: «el precio del combustible en Cuba es menor que en los demás mercados donde gasea esta aeronave»; «El consumo de combustible por horas de vuelo en esta aeronave es de 3,6 toneladas, gasea en La Habana 10,51 TM». Esto implica que gasear no solo significa ‘abastecer de combustible a una aeronave’, sino, además, ‘abastecerse de combustible una aeronave’. Sus argumentos son reversibles, al igual que, por ejemplo, los de lactar, verbo que nombra tanto la acción de amamantar la madre como la de mamar el bebé.

Las acepciones aeronáuticas de gasear no son exclusivas de Cuba. He encontrado en la red hablantes ecuatorianos y guatemaltecos que las comparten. Probablemente sea un vocablo de carácter sectorial que se extienda a otras variedades nacionales del español americano y que proceda del inglés estadounidense, en el cual el sustantivo gas puede designar la gasolina (de ahí la etiqueta gas station con que se anuncian las gasolineras) y el verbo gas up indica la acción de suministrar este o cualquier otro combustible a un vehículo, especialmente a un automóvil. Existe, además, en el español del país norteño el calco gasetear ‘poner gasolina en un vehículo’.