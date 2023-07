Ticket: ¿solución o problema? (+video)

Ticket se ha convertido en otro dolor de cabeza para quienes no tienen acceso o no dominan la tecnología. (Foto: Internet)

En la recepción de la Notaría la mujer le dio la misma respuesta para todas las preguntas: “Tienes que sacar un ticket”. Y el hombre parado delante siguió inquiriendo sin entender.

—¿Pero vengo y me dan el ticket para hacer el trámite?

—No, lo saca usted.

—¿Y dónde lo saco? ¿En otra oficina?

—No, en el teléfono.

—¿Tengo que llamar por teléfono?

—No, en su teléfono. Usted va y en un punto donde arreglan celulares le ponen la aplicación y luego saca el ticket por ahí y viene ese día.

—Pero yo no sé andar con el teléfono.

Y ante tanta ignorancia puede que la mujer aquella le haya dado otra opción al señor para concretar su gestión… o puede que no. Porque con iguales dudas llegan muchos no solo allí; también a los Registros Civiles, a los de la Propiedad, a los puntos del gas, a los Cupet…

Si bien Ticket —la aplicación cubana de reservaciones en línea desarrollada por la Empresa de Tecnologías de Información para la Defensa (Xetid)— ha venido a organizar el comercio de distintos servicios y, también, no pocos trámites, del mismo modo se ha convertido en otro dolor de cabeza para quienes no tienen acceso o no dominan la tecnología.

El loable intento de avanzar en el comercio electrónico como parte de la informatización de la sociedad cubana se estrella, a veces, contra la realidad: ni todas las personas disponen de un celular de altas prestaciones, ni todo el que lo tiene sabe usarlo, también, como un medio para acceder a bienes y servicios.

Y aunque en teoría en todos los lugares donde hoy las colas han pasado a ser virtuales —léase Cadeca, dependencias de la Dirección Provincial de Justicia, de Cupet, de Tiendas Caribe, de Cimex…— debieran existir cupos para aquellos casos que por razones justificadas no pueden obtener un ticket, tal posibilidad no siempre se informa y no siempre se da.

Por lo menos la de no aferrarse únicamente a Ticket ha sido la intención de la Dirección Provincial de Justicia (DPJ), pues a sabiendas de que los turnos diarios que se otorgan para los distintos trámites en las instalaciones que prestan este servicio online no satisfacen la demanda, se han buscado alternativas.

Así lo aseguraba a Escambray tiempo atrás Marisely Quintero Rodríguez, al frente de la DPJ: “Ticket es una opción más, no la única. No quiere decir que si no tengo esa reserva no vaya a hacer mi trámite. Se les da la facilidad a los usuarios de enseñarles y a quien no disponga de medios para acceder a la aplicación se le da un turno físico en las unidades y, si existe disponibilidad, se puede atender al momento”.

Los desarrolladores deben haber tenido en cuenta todos los percances posibles como también han ido evaluando, según declaraba a la Agencia Cubana de Noticias Jandro Velázquez Hernández, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) división territorial Villa Clara, la forma de minimizar ilegalidades. En tal sentido, mencionaban el control de usuarios a partir de la Ficha Única del Ciudadano y el uso de un correo verificable, además de que el sistema ordena la lista atendiendo al momento del registro, y por el identificador automático que se genera al inscribirse en la Sala de Espera.

Aunque deben estar claros: una misma persona puede manejar varias cuentas y marcar y marcar y marcar lo mismo en La kiosquera que en Cadeca. Quien hizo la ley, también hizo la trampa augura el refrán.

Mas, el sistema no es infalible. Y lo ha demostrado reiteradamente con los fallos tecnológicos, con las veces que se cae y no permite el acceso, con números desaparecidos o con los cupos que aparecen de pronto y alargan de más la ya dilatada cola virtual.

Lo peor para el cliente, acaso, es manejar un sistema que puede resultar complicado para algunos, porque implica no solo registrarse y llegar a la sala de espera de los servicios solicitados, sino de tener la perspicacia para “adivinar” cuándo se le asignó el ticket. Que ningún mensaje te notifique que tal día le toca comprar ha hecho que no pocos hayan perdido la oportunidad de adquirir lo que necesitaban luego de meses de espera como también ha sucedido, en menor medida, que el aviso llegue cuatro días después de la fecha habilitada para realizar la operación deseada.

Lo han sufrido muchos. Quizás, quienes recientemente más lo han padecido son aquellos que intentan obtener, aplicación mediante, cualquier tipo de combustible, luego de que desde el primero de junio su compra pasara también a ser por Ticket. Y la lista es tan larga como incierta, pues depende en primerísimo lugar de la poca disponibilidad de combustibles existente hoy.

Migrar las colas del espacio físico al virtual puede que haya contribuido a una mejor organización y a minimizar ilegalidades como la reventa de números o el auge de los coleros; mas, el modo online no debe ser la única opción para acceder a determinados servicios.

La informatización de la sociedad no puede andar gigas por delante de la insuficiencia tecnológica que padecen muchas instituciones y clientes. Ticket es una aplicación válida en ese tránsito ansiado al comercio electrónico, pero no será totalmente útil mientras que para unos resulte solución y para otros siga siendo un problema.