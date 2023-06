Último chance de somatón para los riquimbilis pendientes

La Comisión de Homologación de los vehículos armados por partes y piezas atenderá el 30 de junio a las personas que censaron el equipo y no acudieron a la revisión técnica por causas justificadas

La homologación de los vehículos armados por partes y piezas se rige por la Resolución No. 200/2021 del Ministerio de Transporte. (Foto: Transporte Espirituano)

Según lo dispuesto por el Ministerio del Transporte, el pasado 31 de mayo se cerró el proceso de inspecciones técnicas a los vehículos armados por partes y piezas que tenían su censo y habían realizado la prórroga; no obstante, la Dirección Provincial de Transporte en Sancti Spíritus activa una última oportunidad para los que no se presentaron a la revisión técnica por razones justificadas.

Orestes Bacallao Medina, presidente de la Comisión de Homologación en Sancti Spíritus, informó a Escambray que, a partir de existir varias personas que teniendo el censo no pudieron presentarse a la revisión técnica por motivos aceptados, se habilitará un solo día para que esos propietarios concurran; de no hacerlo, enfatizó, “quedarán excluidos del proceso automáticamente”.

En tal sentido, Bacallao Medina precisó que el próximo 30 de junio, a partir de las ocho de la mañana, en la planta de revisión técnica —somatón—, ubicada en la zona de El Chambelón, se atenderán, por última vez, esos casos pendientes.

Asimismo, informó que “aquellos propietarios cuyos equipos quedaron aptos técnicamente, pero las unidades motoras se encuentran vivas en otra matrícula, deben realizar la legalización de las mismas y presentarse ante la Comisión Provincial con la fotocopia de la circulación nueva donde justifique que su unidad ya no se encuentra viva”.

Este proceso, acotó, debe efectuarse antes de que expire, en julio del presente año, la Resolución No. 200/2021 del Ministerio de Transporte, que abrió, por única vez y de forma excepcional, el proceso de homologación de los vehículos armados por partes y piezas. “De lo contrario, no se puede enviar el expediente a la Comisión Nacional y, por tanto, no podrá obtener la matrícula”, alertó el directivo.

Destacó Bacallao Medina que, como resultado del proceso de homologación de los vehículos armados por partes y piezas —conocidos popularmente como riquimbilis—, en la provincia se presentaron al censo 7 151 propietarios, de ese paso quedaron aptos técnicamente 5 834 medios, de los cuales 5 403 se han procesado en la comisión integrada por los Ministerios del Interior (Minint) y Transporte (Mitrans), y se han aprobado 5 126, cuyos expedientes fueron enviados a la Comisión Nacional de Homologación.

En el resto de los casos, aclaró la propia fuente, se están procesando los expedientes para presentarlos a la Comisión Mitrans-Minint del territorio y, después enviarlos a la Comisión Nacional.