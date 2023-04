Una vida dedicada al Partido

Félix Augusto Fuentes Ramírez. (Foto: Xiomara Alsina/Escambray)

Solo tenía 19 años y acababa de salir del ejército, cuando su hermano Wilder, quien ya trabajaba como operador de audio en la entonces Unidad Provincial de Medios de Propaganda, lo motivó a seguir sus pasos. Entonces no lo pensó dos veces, porque eso de andar con micrófonos y equipos de sonido siempre llamó su atención. Fue así como Félix Augusto Fuentes Ramírez llegó al sistema del Partido, del cual es fundador, y donde aún labora.

“Eran tiempos de mucha actividad, constantemente nos movíamos para realizar actos, ya fuera en un pelotón de macheteros, en una fábrica o en cualquier plaza, donde se reconocía a obreros o empresas destacadas. El caso es que andaba de un lado al otro de la provincia, sin límite de horario ni días de descanso”.

Durante 10 años Félix estuvo vinculado a la Unidad de Medios de Propaganda, donde según él se hacía de todo cuando de cumplir con una tarea se trataba. “Todavía recuerdo que en ocasiones nos convocaban para apoyar la brigada que cambiaba las vallas en las carreteras y ahí estábamos como una gran familia para que el trabajo saliera bien”.

Casi a finales de la década del 80 Félix pasa a la sede del Partido Provincial en Sancti Spíritus para cumplir las mismas funciones como técnico de equipos de audio, labor en la que se desempeña desde hace 46 años.

Ha tenido la posibilidad de poner el audio para servir a importantes personalidades…

Aunque nuestra labor es prácticamente anónima, me enorgullece haber trabajado en varias ocasiones para la más alta dirección política de este país y personalidades como Fidel, Raúl, Almeida, Díaz-Canel y otros dirigentes, pero lo más impresionante para mí fue cuando le puse delante un micrófono al Comandante en Jefe, eso fue en 1986, año en que nos ganamos la sede del 26 de Julio; recuerdo que cuando lo vi llegar me impresioné mucho al ver su figura tan cerca de mí con su traje verde olivo.

Luego, el 28 de septiembre de 1996 volví a trabajar los audios en el acto nacional por un aniversario más de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución, realizado en la Plaza Serafín Sánchez Valdivia, y en ese momento sentí la misma tensión. Todavía recuerdo que cuando Fidel vino a inaugurar un consultorio médico en Fomento, como parte del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, que comenzó por ese municipio, preparamos todo con mucho cuidado, pero cuando lo vi aparecer me quedé inmóvil, entonces uno de los miembros de la seguridad personal me tocó y me dijo: “Despierta, despierta”.

¿Otras vivencias memorables en su larga trayectoria laboral?

Son muchas, imagínate, en más de cuatro décadas asistimos a tantas reuniones, eventos, actos que no puedo recordar todo, pero una vez instalamos el audio en los llamados Camilitos, donde Raúl estuvo presente y también en Trinidad atendimos a Juan Almeida, cuando se inauguró el Museo de la Lucha Contra Bandidos. Más recientemente he dispuesto el audio para Díaz-Canel y otras personalidades que han visitado la provincia.

¿Cómo define su trabajo al servicio del Partido?

La vida entera la he dedicado a este oficio, contando siempre con el apoyo de la familia, especialmente de mi hijo, y aunque ya me jubilé, volví a contratarme porque siento que mientras tenga fuerzas y capacidad podré desempeñarme en esta labor anónima, confiable e imprescindible.