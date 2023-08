Universidad de Sancti Spíritus potencia formación vocacional en la provincia

La universidad espirituana fortalece sus programas de orientación vocacional y profesional. (Foto: Vicente Brito/Escambray).

La formación vocacional constituye uno de los indicadores más complejos y esenciales en el proceso en que cada estudiante elige su futuro profesional. Por ello, la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) fortalece la orientación de estudiantes del territorio mediante la expansión de sus capacidades.

Desde la institución provincial no solo se trabaja para que los alumnos se mantengan motivados, no abandonen los estudios y concluyan con éxito su formación, sino también para que aquellos que aún no ingresan desarrollen entusiasmo por la profesión.

“Dividimos nuestra atención hacia dos áreas fundamentales. La primera pone su foco en estudiantes de preuniversitario, para los cuales la UNISS desarrolla varias acciones de orientación profesional, con atención diferenciada a alumnos del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE). La segunda, en quienes ya cursan nuestras carreras”, explica la vicerrectora de Formación de Profesionales, Maité Suárez Pedroso.

Las universidades, refiere, por política del Ministerio de Educación Superior, deben revitalizar las bases fundacionales de los IPVCE: formar estudiantes de ciencia, pero sin descuidar los demás centros preuniversitarios de la provincia.

“Contamos los centros universitarios municipales. Desde la UNISS ayudamos a potenciar el trabajo metodológico y la preparación del claustro; los asistimos con proyectos de investigación, actividades de ciencias, programas académicos, maestrías y doctorados”, agrega la directiva.

Algunas de estas acciones se iniciaron este año y muchas otras comenzarán en el próximo semestre, como la Jornada de Puertas Abiertas, la cual será acogida en noviembre próximo y que ayudará a centenares de jóvenes en la integración de conocimientos y habilidades que se expresen en un desempeño profesional más eficiente.

La casa de altos estudios yayabera también se propone abrir nuevos programas de pregrado en función del claustro y acreditar y reacreditar varias de sus carreras, lo cual incidirá positivamente en la imagen de la universidad, a la vez que reconocerá el desempeño exitoso de los docentes y su pericia pedagógica.