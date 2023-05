VisionEs: Arleny, una rara enfermedad y muchos unicornios

VisioNes, el noticiero del periódico Escambray, este 26 de mayo de 2023.

Esta semana en la agenda mediática se incluyó el posible reinicio en julio de la producción de almohadillas sanitarias en la Unidad Empresarial de base Mathisa Sancti Spíritus que se encuentra paralizada desde el 27 de enero por falta de materias primas.

Mathisa constituye la única fábrica de almohadillas sanitarias del centro de Cuba y sus producciones tienen como destino las provincias desde Matanzas hasta una parte de Las Tunas. Hasta el año 2021 la unidad espirituana producía alrededor de 14 millones de paquetes, una cifra que disminuirá este año considerablemente.

En De buena tinta se anuncia el reportaje que publicará la edición impresa de Escambray este sábado 27 de mayo sobre el incremento de la cifra de adolescentes espirituanos, en su mayoría entre los 13 y los 14 años de edad que han requerido ingreso en el Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez por conductas suicidas. El periodista Yosdany Morejón llega al set de VisionEs para comentarnos al respecto.

Arleny Castillo Sifontes tiene 6 años y vive su infancia como cualquier niña cubana. Sin embargo, quienes conocen su historia saben que constituye una de esas formas en que la vida se presenta milagrosa. Arleny nació con el Síndrome de Saethre-Chotzen. No te pierdas el final de este noticiero.