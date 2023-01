VisionEs: ¿Hay en Sancti Spíritus un movimiento en defensa de los animales?

VisionEs, el noticiero del periódico Escambray este 27 de enero de 2023.

VisionEs, el noticiero de Escambray, presenta la emisión de esta semana. Como cada viernes te ofrecemos un resumen de lo que puedes ver en nuestro compendio informativo semanal.

Quizás tú eres una de esas personas que sufre al ver los perros callejeros y te preguntas: ¿Por qué una sociedad mayoritariamente instruida convive con animales desprotegidos en las calles? En este noticiero visibilizamos algunas de las vías mediante las que, con más voluntad que recursos, se defiende el bienestar animal en la provincia.

Justamente, la empresa Labiofam Sancti Spíritus se destaca como una de las entidades que contribuye a mejorar la calidad de vida de las mascotas. Rosaida Pérez López, la directora de la entidad asegura que Labiofam asumirá este año los servicios de dos clínicas veterinarias en la provincia.

En esta emisión también nos acercamos al quehacer de quienes aman los animales y les basta su vocación salvadora para rescatarlos y cuidarlos de forma anónima. No obstante, a través de las Redes Sociales se ha organizado el Movimiento Animalista Espirituano gracias, en parte, a la dedicación del joven licenciado en Letras Extranjeras Ken Furgel Quintero.

En directo al grano comentamos sobre algunas conductas que atentan contra la protección animal y que se han encarnado en el paisaje de campos y pueblos.

En la sección Perfiles no te pierdas la historia del doctor Adeimy Pérez Ibarra. Él sabe que cada mascota es un miembro importante de la familia por eso retribuye la confianza de los clientes a través de su profesionalidad que se aprecia en la clínica veterinaria creada junto a su esposa Sonia Bernal Rodríguez.

Asimismo, Roinel puso sus bríos de recién graduado por encima de las carencias que sobrellevan los veterinarios en Cuba y abrió las puertas de su clínica veterinaria en tiempos de la pandemia de la covid. Hoy, los días no alcanzan para tantas consultas.