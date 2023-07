Yaguajay en 26: Médicos de aparatos obsoletos (+fotos)

Diego Hernández Ariosa (a la izquierda) y Danilo Pérez Delgado buscan soluciones ante las roturas de los equipos. (Fotos: Greidy Mejía/Escambray).

No tienen horario para llegar y mucho menos para irse. Cuando se trata de trabajo no escatiman tiempo; solo persiste un aire de solemnidad y conspiración mientras arreglan cuanto equipamiento de salud llega a sus manos. Así ha sido durante más de 30 años.

Quizás por eso, en Yaguajay no pocos califican el Departamento de Electromedicina como el mejor en el campo de la innovación. Pruebas hay de sobra. Basta con recorrer cualquier instalación sanitaria del territorio para apreciar cómo cobran vida aparatos casi obsoletos, gracias al ingenio de estos especialistas.

Con una pieza de aquí y otra de allá logran reparar dispositivos sin necesidad de importar equipos de repuesto. Les basta la voluntad de crear. Sortean los tropiezos que tengan por delante y mantienen la disponibilidad técnica del municipio por encima del 98 ciento, una garantía para no detener los servicios de salud en el norte espirituano.

Las nuevas generaciones de electromédicos se suman a la innovación.

APORTES A FAVOR DE LA ECONOMIA

A Diego Hernández Ariosa, especialista A en Electromedicina, nadie tuvo que decirle que la innovación era el camino para resolver muchas de las situaciones que se presentan a diario. Lo supo desde que contribuyó a la recuperación del autoclave del Policlínico Universitario Docente Camilo Cienfuegos, de Yaguajay, después de ocho años en desuso.

Desde entonces, este yaguajayense, unido al resto de los innovadores de Electromedicina, alivia la economía con cada uno de sus aportes, en un contexto donde las limitaciones de recursos le ponen la soga al cuello al desarrollo económico y social de la nación.

“Hemos trabajado en la recuperación de la lámpara del salón de operaciones del policlínico de la cabecera municipal, en el restablecimiento de una centrífuga y en la adaptación de los compresores de un equipo de estomatología”, cuenta uno de los fundadores del Departamento de Electromedicina.

Y es que, ante una tecnología antigua, castigada por el tiempo de uso, es raro el día que los trabajadores del lugar no tengan que salir a reparar equipos. Bien lo sabe Danilo Pérez Delgado, jefe del área.

“Tenemos un personal técnico en todos los policlínicos del municipio. No obstante, cuando existen problemas que no se pueden resolver en el lugar, los equipos se envían para el departamento municipal y, entre todos, tratamos de darles una solución. Aquí el trabajo se realiza en colectivo”, apunta Pérez Delgado.

En ese empeño, han fraguado en este 2023 más de 20 innovaciones. A partir de la adaptación de un módulo de una incubadora lograron una cuna térmica destinada a los servicios neonatológicos; ajustaron resistencias a las destiladoras para asegurar el agua de los análisis de laboratorio y recuperaron la máquina de anestesia y la mesa de ortopedia del salón de operaciones del Hospital General Docente Joaquín Paneca Consuegra, del municipio.

Para concretar cada uno de estos logros, dichos especialistas empatan días y noches y hacen malabares para reparar un equipo. Sin embargo, se las ingenian y con las innovaciones realizadas hasta la fecha ahorran al país más de medio millón de pesos. Eso sin desdeñar el efecto social de las mismas.

“De no contar con estos equipos puestos en funcionamiento, las personas del municipio tendrían que trasladarse hasta la cabecera provincial para recibir un servicio, y todos sabemos la situación que enfrentamos hoy con la transportación. Por tanto, con lo que tenemos hay que tratar de resolver los problemas”, agrega Danilo, con la mente cargada de proyectos.

La recuperación de la máquina de anestesia del Hospital General Docente Joaquín Paneca Consuegra, de Yaguajay, ha sido una de las innovaciones más recientes del Departamento de Electromedicina.

VERICUETOS DE LA INNOVACIÓN

Eliecer Carrillo Alfonso, otro de los especialistas del Departamento de Electromedicina, se ha dedicado en el transcurso de sus 30 años de labor a la reparación de equipos del área estomatológica. Y, aunque algunos piensan que tiene todo al alcance de la mano, no siempre es así.

“Yo guardo muchas cosas: mangueras, piezas de equipos viejos…, y así logro arreglar las cosas, porque se hace muy difícil conseguir todo lo que se necesita”, destaca Carrillo Alfonso sin asomo de cansancio.

Tal realidad la comparten todos los electromédicos, quienes velan por el estado de los más de 5 000 muebles clínicos y los cerca de 750 equipos médicos existentes en el territorio, entre los que se incluyen los utilizados en la campaña antivectorial.

“Nosotros no tenemos piezas de repuesto ni muchas cosas para trabajar. No obstante, buscamos por aquí y por allá, y si hay algún equipo dado de baja porque no admite reparación, ocupamos algunas de las piezas que puedan ser útiles y echamos a andar otros”, explica con lujo de detalles Diego Hernández Ariosa.

Aun cuando este escenario implica un esfuerzo extra, los innovadores del centro no abandonan sus proyectos creativos. No importa lo que pasen para llegar a arreglar un equipo, lo importante es hacerlo. Bien lo sabe Valentín Morales Suárez, especialista principal del departamento.

“La recuperación de equipos, producto del trabajo de innovación, se ha hecho de forma sistemática en el taller. De esta forma, se han arreglado aparatos que, de no ser por esta alternativa, hubieran causado baja. Una vez que a un equipo se le da baja, hay que reponerlo, y nuestra economía no admite reposición. Por tanto, hay que ponerlos a funcionar de una forma o de otra”, asegura Valentín. Por esta voluntad de hacer, de aportar, de buscar soluciones y no cruzarse de brazos, esta instalación yaguajayense ha merecido incontables reconocimientos en eventos que promueven la innovación, ya sea a nivel de base, a instancia municipal, provincial y nacional.

“Entrar a cualquier instalación de salud y ver que los pacientes están recibiendo un servicio gracias a un equipo que logramos reparar es algo muy bonito. Muchas personas esperan por nosotros y eso es gratificante”, confiesa Danilo.

Con esta satisfacción salen a trabajar los electromédicos. El ajetreo de estos especialistas en el departamento y fuera de él resulta admirable. No se arrepienten de pasar horas delante de los equipos buscando la solución eficaz. Su meta es echarlos a andar. A ellos los regocija que los yaguajayenses agradezcan su voluntad de crear.