Yoandy a otro levantón de esperanza

Yoandy Beltrán es un atleta muy consagrado. (Foto: Cortesía de Yoanky González).

A la escasa distancia de unos días, el pesista espirituano Yoandy Beltrán Delgado volverá a ser historia. Por tercera ocasión competirá en unos Juegos Mundiales Especiales de Verano para personas con discapacidad intelectual

La cita será en Berlín, Alemania, del 17 al 24 de junio. Mas, sin levantar aún ni un kilogramo, el pesista ganó la mejor de sus medallas: protagonizar esta fiesta de hermandad que mide, sobre todo, la voluntad y el empeño de los hombres.

Así lo piensa su entrenador Yoanky González, quien ha guiado sus pasos en los últimos siete años y ahora se ganó, por derecho propio, el privilegio de asistir a los Juegos.

“Es un atleta muy consagrado —dice a Escambray vía celular desde la escuela Solidaridad con Panamá, donde realiza la última fase de la preparación antes de partir a tierra europea—, se distingue por su constancia y la disciplina en los entrenamientos y es como el líder del equipo”.

Lo sabe porque lo ayuda a levantar kilogramos de vida todos los días en el gimnasio del combinado Mártires de Barbados, de la ciudad espirituana: “Siempre sigue las indicaciones y ya por los años de experiencia sabe lo que le toca hacer. Está muy motivado por esta competencia, derecho que se ganó por sus resultados en el más reciente campeonato nacional en Matanzas”.

Yoandy estará otra vez en la modalidad de potencia y lleva a Alemania un palmarés de lujo, con una medalla de oro en la modalidad de fuerza acostada y el bronce en cuclillas, peso muerto y en total en los Juegos Mundiales del 2011, en Grecia. También una medalla de bronce en el grupo M16 l, modalidad de agachado en las Olimpiadas Especiales de Juegos Mundiales de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos 2019, cuando levantó 130 kilogramos. Rozó además las medallas en la prueba de deadlift (peso muerto), en la que se ubicó en cuarto lugar.

“Ya tiene 35 años, pero está en muy buena forma”, asegura Yoanky, que ahora complementa el trabajo de años que inició el profesor Leandro León y tiene en María Teresa, la mamá, a la mayor de las campeonas.

Yoandy es algo así como el eje de la delegación cubana que intervendrá en cuatro deportes de los 26 convocados: atletismo, bádminton, baloncesto 3×3 y levantamiento de pesas.

A punto de partir, logro rescatarlo de uno de sus momentos de intercambio, de los que más disfruta. Tiene a bien saludar desde la distancia a su pueblo espirituano, adelantar sus pronósticos y suscribir lo que ya uno sabe: “Hay que barrer allá, estoy contento porque este profesor me prepara y me enseña mucho, al igual que el otro que está en Sancti Spíritus, entrenamos muy duro, he levantado muchas pesas… Aquí nos llevamos como una familia”.