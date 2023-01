Yunior Ibarra: Nunca he estado lesionado (+video)

A Yunior Ibarra le sobraban méritos para estar en el medio centenar de escogidos. (Foto: Osvaldo Gutiérrez)

En las peñas deportivas de Sancti Spíritus aún es noticia la incomprensible decisión de que el receptor yayabero Yunior Ibarra no fuera llamado a integrar la prenómina de 50 peloteros de Cuba al Clásico Mundial de Béisbol, a celebrarse del 8 al 21 de marzo.

Con el anuncio de que 12 peloteros de origen cubanos que hoy juegan en las Grandes Ligas o en las series profesionales del Caribe, estaban incluidos en la prenómina, se destapó la polémica ante las exclusiones de varios peloteros con rendimiento en los torneos de casa, llámense Serie Nacional y Liga Elite.

La prensa especializada invitada a la sala de prensa del estadio Latinoamericano preguntó sobre los motivos de la no inclusión del receptor yayabero Yunior Ibarra, hoy por hoy, el más defensivo de la pelota cubana, respuesta en la que el manager de la selección nacional Armando Johnson “pifió” en sus comentarios al afirmar que el receptor espirituano estaba lesionado en la mano derecha de fildear.

Contactado vía telefónica el receptor de los Gallos y del último conjunto nacional, hizo pública la gran verdad: “No es lo mismo lesión que molestia, nunca he estado lesionado de mi brazo derecho de tirar. Todo el torneo del Caribe, en Bahamas, lo jugué como regular defendiendo el plato, y siempre tuve molestias, pero en la mano izquierda.

“Jamás estuve lesionado, y mucho menos en mi mano derecha, durante el evento sólo fueron molestias a la hora de mascotear y recibir los lanzamientos de los jóvenes valores de nuestro pitcheo, que tiran rectas con velocidad, pero de ahí a estar lesionado, nunca sucedió”.

Los televidentes de todo el país esperamos con avidez que se hiciera realidad el anuncio de que el canal televisivo Tele Rebelde trasmitiría en vivo para Cuba y para el mundo la conferencia de prensa en la que Juan Reinaldo Pérez Pardo, comisionado nacional de béisbol y el manager del Cuba, Armando Johnson, anunciarían la prenómina antillana al Clásico Mundial y en la que los miembros de la Comisión Nacional responderían las rondas de preguntas de la prensa especializada.

Al no trasmitirse por el canal Tele Rebelde los televidentes no pudimos observar las rondas de preguntas y respuestas y por ende, hubo que remitirse a los que varios periodistas de medios nacionales, que estuvieron presentes en el Salón de Reuniones del estadio Latinoamericano, se hicieron eco en los comentarios de sus perfiles de Facebook, en los que “ratificaban” que la causa principal, según los dirigentes del béisbol, de que Yunior Ibarra no formara parte de los 50 peloteros era la supuesta lesión.

A lo que el titular de la receptoría de Sancti Spíritus abunda:

“Tras mi regreso a la provincia me tomé unos días de vacaciones y de reposo, tras lo cual las molestias en la mano izquierda, al ser leves, desaparecieron, e inicié los entrenamientos, primero en el combinado deportivo de Agramonte, instalación aledaña a mi casa, y después me uní en el estadio José Antonio Huelga al estelar Frederich Cepeda.

“Lo que más me llama la atención es que cómo le pueden informar al pueblo de Cuba y a la prensa deportiva de que el motivo de no convocarme al equipo era mi lesión, si cuando llegué de Bahamas el cuerpo médico de la selección nacional nunca me indicó tratamiento, ni el manager Armando Johnson ni nadie de la Comisión Nacional de Béisbol se preocupó por si se me habían eliminado las molestias en la mano izquierda, porque no es verdad que haya estado lesionado, y menos de la derecha”, apuntó finalmente el receptor espirituano Yunior Ibarra.