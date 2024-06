Su debate con Focoault sobre poder y justicia sigue siendo imprescindible para comprender el mundo actual. (Foto: X)

El escritor, filósofo y politólogo estadounidense de origen judío Noam Chomsky murió este martes a los 95 años.

Chomsky había sufrido un accidente cerebrovascular hace un año y, desde entonces, se encontraba convaleciente ingresado en un centro médico en Sao Paulo, Brasil.

El escritor nació en Filadelfia en diciembre de 1928 y fue criado entre inmigrantes judíos de Europa oriental. Su infancia estuvo envuelta en las carencias de la Gran Depresión y la lucha de clases, además del contacto con pensadores anarquistas.

Si bien su carrera académica estuvo centrada en la Lingüística, donde logró grandes avances sobre el nacimiento del lenguaje, fue su activismo político contra la Guerra de Vietnam, el imperialismo estadounidense y las posteriores intervenciones en Centroamérica e Irak, las que le ganaron un lugar como uno de los críticos más importantes del gobierno de Estados Unidos.

Antes de su enfermedad era profesor en la Universidad de Arizona y profesor emérito de Lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés).

Autor de más de 100 libros, en al menos cuatro de ellos cuestionó el apoyo incondicional de Estados Unidos con Israel, pese a los abusos y campañas militares contra el pueblo palestino, lo que le generó fuertes señalamientos en el pasado.

Sus conferencias, clases y mensajes retomados por decenas de canales en la plataforma de YouTube tienen millones de visitas. Uno de sus debates más históricos es el que tuvo con el filósofo Michel Foucault sobre la naturaleza humana en 1971.

Junto al académico Edward S. Herman cambió el cómo se interpreta a los medios de comunicación luego de ser coautor del libro Manufacturing Consent: The political Economy of the Mass Media (fabricación del consentimiento), publicado en español bajo el título Los guardianes de la libertad.

Se ha ido nuestro amigo Noam Chomsky…😢El gran intelectual de nuestro tiempo. Nos abrió los ojos y la conciencia sobre tantos temas! Qué honradez intelectual! Qué rigor! Qué exigencia! Un modelo de pensador y de ciudadano. Qué tristeza! Querido amigo, cómo te vamos a extrañar!! pic.twitter.com/jOgdA2QoZG — IGNACIO RAMONET (@IRamonet) June 18, 2024

