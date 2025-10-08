Recorre Díaz-Canel en Jatibonico centros de interés económico y social en Jatibonico (+fotos)

El mandatario cubano verifica la implementación de los objetivos de trabajo y la marcha de programas económicos y sociales

El presidente cubano comenzó su visita a Jatibonico por la finca de un destacado usufructuario. (Fotos: Lisandra Gómez/ Escambray)

Por la finca del usufructuario Osmany González Luzardo, perteneciente a Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Argelio Calderón, de la Empresa Agroindustrial Azucarera Uruguay, inició Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, un recorrido por el espirituano municipio de Jatibonico, el tercero de su tipo que tiene lugar en 2025 como parte de la estrategia concebida para constatar in situ la marcha de los principales programas y estrategias de desarrollo.

Acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC, y los máximos dirigentes del Partido y el Gobierno de la provincia y el municipio, el mandatario cubano se interesó por la experiencia de González Luzardo, quien acumula alrededor de 20 años como usufructuario, de ellos, 3 vinculado a la UBPC Argelio Calderón.

Durante el intercambio con el campesino jatiboniquense, Díaz-Canel se interesó por las producciones de la finca, por los mecanismos de comercialización, y conoció acerca de la experiencia del programa de producciones avanzadas, del cual Osmany González formará parte.

(Noticia en construcción)