Presidente de Cuba visita la Casa Central de las FAR tras su renovación (+post)

Durante la visita, Díaz-Canel elogió la belleza, el orden y el impacto social del centro recreativo, que concluyó este año un proceso inversionista iniciado en 2020

Esta es una positiva experiencia sobre cuánto puede hacerse en el cuidado y la conservación de nuestras instalaciones con inteligencia y sistematicidad, señaló el mandatario cubano. (Foto: Estudios Revolución)

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, recorrió hoy la emblemática Casa Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) tras su renovación.

En un hilo publicado por Presidencia de Cuba en X, se confirma que durante la visita, el mandatario elogió la belleza, el orden y el impacto social del centro recreativo, que concluyó este año un proceso inversionista iniciado en 2020.

La publicación explica que las labores de rehabilitación incluyeron la recuperación de áreas de playa, espacios deportivos y culturales, así como el restaurante, todo ello ejecutado con cohesión institucional, innovación empresarial y aprovechamiento de recursos nacionales.

Según el texto, Ramón Díaz Alcántara, director de la instalación, explicó que en los primeros ocho meses de 2025 han visitado el centro casi 100 mil personas, entre ellas, más de 13 mil oficiales, jóvenes cadetes y numerosos niños durante el período vacacional.

El Jefe de Estado calificó la experiencia como un ejemplo positivo de lo que puede lograrse en el cuidado y conservación de las instalaciones públicas cuando se actúa con inteligencia, sistematicidad y sentido de pertenencia, subraya el post.

Acompañaron al Presidente cubano en el recorrido por la Casa Central de las FAR, Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Comité Central del PCC y Primer Ministro de Cuba, y el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las FAR.