Boxeador espirituano entre los primeros en ranking de World Boxing

El campeón olímpico de París 2024 Erislandy Álvarez está como segundo en los 65 kilogramos (kg) con mil 450 puntos; Alejandro Claro va en cuarto lugar de los 50 kg con 700 puntos; y el bicampeón olímpico Julio César La Cruz se ubica sexto en más de 90 kg, con 450 puntos

Foto: tomada de Facebook Cuba camino a Los Ángeles 2028.

Tres boxeadores cubanos, Erislandy Álvarez, Alejandro Claro y Julio César La Cruz, marchan entre los primeros del ranking mundial de la World Boxing, que dio a conocer hoy la actualización de su clasificación correspondiente a junio de 2026.

El listado de esa organización deportiva internacional, encargada de conducir el boxeo amateur rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tiene al campeón olímpico de París 2024 Erislandy Álvarez como segundo en los 65 kilogramos (kg) con mil 450 puntos; Alejandro Claro va en cuarto lugar de los 50 kg con 700 puntos; y el bicampeón olímpico Julio César La Cruz se ubica sexto en más de 90 kg, con 450 puntos.

Uzbekistán y Kazajistán continúan dominando gran parte de las primeras posiciones de los rankings mundiales, ratificando el poderío que han mostrado durante los últimos años en el boxeo internacional.

El proceso oficial de clasificación hacia los Juegos Olímpicos comenzará en abril de 2027 y se extenderá hasta mayo de 2028, período en el cual se celebrarán los principales eventos clasificatorios organizados por World Boxing.

La clasificación, que abarca las actuaciones desde julio de 2024 hasta mayo de 2026, se actualizó para incluir el Campeonato Asiático de Boxeo de Élite en Ulán Bator, Mongolia, en marzo, y la Copa Mundial de Boxeo de Brasil 2026 – Foz do Iguaçu en abril, y ha visto a varios boxeadores asiáticos ascender en la tabla tras sus sólidas actuaciones en sus campeonatos continentales.

En las categorías femeninas, la medallista de oro olímpica de 2024, Wu Yu, de China, encabeza la clasificación de peso mosca (51 kg) tras conseguir el oro en Mongolia, mientras que Nien-Chin Chen, de Taipéi de China, asumió el primer puesto tras su victoria en peso wélter (65 kg).

La medalla de plata que la india Jaismine Jaismine obtuvo en Mongolia le ha permitido superar a la polaca Julia Szeremeta y hacerse con el primer puesto en la categoría de peso pluma (57 kg).

Tras regresar a la competición internacional con una medalla de bronce en la categoría de peso ligero (60 kg) en el Campeonato Asiático de Boxeo de Élite, Lin Yu Ting, de Taipéi de China, entró en la clasificación en el puesto 11 en peso ligero y en el tercer puesto en peso pluma (57 kg) gracias a los puntos de clasificación que acumuló al ganar el oro en París 2024.

En las categorías de peso masculinas, los boxeadores de Uzbekistán y Kazajistán siguen dominando tras una destacada actuación en los campeonatos continentales, donde ganaron siete de las 10 medallas de oro.

Kazajistán emergió como la nación más exitosa en Mongolia, con cuatro victorias para Orazbe Assylkulov (60 kg), Sabirzhan Akkalykov (75 kg) y los hermanos gemelos Nurbek Oralbay (85 kg) y Aibek Oralbay (+90 kg), mientras que Uzbekistán ganó tres categorías con Abdulloh Madaminov (65 kg), Faziliddin Erkinboev (80 kg) y Khalimjon Mamasoliev (90 kg).

Por otra parte, el japonés Rui Yamaguchi subió del quinto al segundo puesto en el peso gallo (55 kg) y el jordano Zeyad Eashhash asumió el segundo puesto de los superwélter (70 kg) tras conseguir el oro en Mongolia.

Mientras, una buena actuación en la Copa Mundial de Boxeo celebrada en Brasil permitió a algunos de los principales boxeadores del gigante suramericano consolidar sus posiciones en lo más alto de la clasificación.

Luiz Gabriel De Oliveira y Yuri Falcao Dos Reis se mantienen segundo y tercero del ranking mundial de los pesos ligero (60 kg) y wélter (65 kg), respectivamente, tras ganar el oro en su país.

En la categoría femenina, Rebeca De Lima Santos conservó el primer puesto en peso ligero (60 kg) después de obtener plata en la Copa Mundial de Boxeo Brasil 2026, que se sumó al oro que ganó en el Campeonato Mundial de Boxeo inaugural del año pasado en Liverpool.

Los puntos para la clasificación mundial de boxeo se otorgan por las actuaciones en los Juegos Olímpicos, las Copas Mundiales de Boxeo, los Campeonatos Mundiales de Boxeo, los Campeonatos Continentales, los Juegos Multideportivos Continentales y las Finales de la Copa Mundial de Boxeo.

Posteriormente, se utilizan para clasificar a los boxeadores en las competiciones, y los puntos se otorgan en un ciclo de tres años.

Los boxeadores no pueden acumular puntos de clasificación de más de cuatro competiciones a la vez.

El próximo evento clasificatorio de este año será la Copa Mundial de Boxeo de China 2026 en la ciudad de Guiyang, del 15 al 21 de junio, a la cual seguirán los Campeonatos Europeos de Boxeo en Sofía, del 15 al 26 de septiembre; los Juegos Asiáticos en Aichi/Nagoya, del 19 de septiembre al 4 de octubre, y los Campeonatos Panamericanos de Boxeo en Puebla, México, del 17 al 25 de octubre.