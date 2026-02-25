Instagram admitirá solo 5 etiquetas

Según la compañía, la decisión pretende mejorar la calidad del contenido indexado y reducir el uso abusivo de hashtags genéricos o irrelevantes

Instagram continúa renovándose. Hoy Desde las redes conversaremos sobre su más reciente anuncio: limitar a cinco el número de etiquetas por publicación, incluyendo posts y reels.

Según la compañía, la decisión pretende mejorar la calidad del contenido indexado y reducir el uso abusivo de hashtags genéricos o irrelevantes.

Hasta ahora, los usuarios podían incluir hasta 30 etiquetas en una sola publicación, una práctica muy usada para aumentar el alcance y la interacción.

Sin embargo, la compañía considera que el uso excesivo de etiquetas ha contribuido a la saturación del contenido y a dinámicas poco auténticas dentro del feed.

Desde la plataforma insisten en que etiquetas más precisas ayudan al algoritmo a clasificar mejor el contenido sin afectar el alcance. Por tal motivo se priorizan descripciones claras, palabras clave naturales y contenido con intereses específicos en lugar de etiquetas masivas.