Desde las redes

Instagram admitirá solo 5 etiquetas

Según la compañía, la decisión pretende mejorar la calidad del contenido indexado y reducir el uso abusivo de hashtags genéricos o irrelevantes

Lianny Pérez González

25 febrero, 2026 - 5:35am

Instagram continúa renovándose. Hoy Desde las redes conversaremos sobre su más reciente anuncio: limitar a cinco el número de etiquetas por publicación, incluyendo posts y reels.

Según la compañía, la decisión pretende mejorar la calidad del contenido indexado y reducir el uso abusivo de hashtags genéricos o irrelevantes.

Hasta ahora, los usuarios podían incluir hasta 30 etiquetas en una sola publicación, una práctica muy usada para aumentar el alcance y la interacción.

Sin embargo, la compañía considera que el uso excesivo de etiquetas ha contribuido a la saturación del contenido y a dinámicas poco auténticas dentro del feed.

Desde la plataforma insisten en que etiquetas más precisas ayudan al algoritmo a clasificar mejor el contenido sin afectar el alcance. Por tal motivo se priorizan descripciones claras, palabras clave naturales y contenido con intereses específicos en lugar de etiquetas masivas.

RELACIONADO CON:

Lianny Pérez González

Texto de Lianny Pérez González
Máster en Ciencias de la Comunicación. Gestora de redes sociales en Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026