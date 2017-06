Jorge Griñán mostró habilidades en su nueva división de los 52 kilogramos durante su presentación en la Serie Nacional de Boxeo

Aunque su debut este miércoles en la Serie Nacional de Boxeo no fue satisfactorio, el subcampeón mundial juvenil de los 49 kilogramos (kg), Jorge Griñán, sí mostró habilidades en su nueva división de los 52 kg, sobre el encerado de la Ciudad Deportiva, en La Habana.

El talentoso púgil espirituano, que compite como refuerzo de Camagüey, cedió unánime ante el más experimentado capitalino Adnolis Biñote, en su primera pelea como peso mosca.

Desde el pasado año, a su regreso del Mundial Juvenil, los especialistas valoraban que el joven aumentaría de peso, por su elevada talla, y la ACN atestiguó su primer combate en la división que, se prevé, sea la que él representará en venideros certámenes.

Me cuesta mucho trabajo hacer el peso y por eso combatí en esta división para no perder la forma deportiva. Por eso, no es definitoria mi decisión de subir a los 52 kilogramos. No obstante, si mi entrenador me selecciona, volvería a pelear mañana contra Guantánamo.

El joven boxeador del Yayabo, considera que si el cuerpo técnico de la selección nacional le permitiera seguir en la división mosca, el aceptaría porque se está pasando un poco de peso, y esto es solo una pequeña experiencia, pero considera que en el venidero mes de septiembre, sí entraría oficialmente a los 52.

De tal forma, si existiera la decisión definitiva de su cambio de categoría, entonces en diciembre podría enfrentar en el torneo nacional Playa Girón a otro espirituano, el subcampeón mundial y principal figura cubana Yosbany Veitía.

Al respecto, y entre sonrisas, Griñán comentó que esa sería otra buena historia, pero habría que esperar al futuro. Además, se mostró contento pues el certamen nacional se desarrollará, coincidentemente, en tierras espirituanas.