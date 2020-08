Cuba amanece con 56 nuevos casos de COVID-19 y 22 altas médicas

La Habana no muestra un escenario favorable, con una elevada tasa de incidencia de diagnosticados por cada 100 mil habitantes. (Foto: Tony Hernández Mena)

Cuba registró 56 nuevos casos diagnosticados con la Covid-19, los que suman hasta la fecha tres mil 229, informaron autoridades de Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Minsap, dijo en su conferencia de prensa para actualizar sobre el tema, que para detectar los positivos al SARS-Cov2 se procesaron cuatro mil 941 muestras, para un acumulado de 319 mil 440 estudios realizados.



Los 56 casos confirmados todos son cubanos (27 mujeres y 29 hombres), 40 asintomáticos, dos con fuente de infección en el exterior, 52 contactos detectados con anterioridad y en dos no se precisó la fuente de infección.



No se registró ningún fallecimiento en la fecha, por lo cual la cifra se mantiene en 88 personas que perdieron la vida como consecuencia de la enfermedad desde que comenzó la pandemia.



Durán reiteró que es preocupante que la aparición de nuevos brotes, en especial en La Habana, presenta una gran dispersión de casos confirmados en casi todos sus municipios desde las últimas semanas.



Junto a Artemisa, la capital cubana no muestra un escenario favorable, con una elevada tasa de incidencia de diagnosticados por cada 100 mil habitantes.



Para vigilancia clínico-epidemiológica están ingresados mil 384 personas, otras 745 están en la categoría de sospechosos, mientras 592 son pacientes activos, de ellos 588 con una evolución clínica estable, explicó Durán.



El director de Epidemiología reiteró que el país requiere de la cooperaciòn ciudadana en el cumplimiento estricto de las medidas adoptadas para no incrementar el número de personas positivas a la Covid-19.