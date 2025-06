Apagones en Sancti Spíritus: ¿Hay luz al final del túnel?

Las afectaciones en el sistema eléctrico de la provincia han sido particularmente severas en los últimos días. (Fotos: Empresa Eléctrica Sancti Spíritus/ Facebook)

Hace semanas Carlos Valdivia no ve la luz, la eléctrica. Sale a oscuras de su casa en Guayos para trabajar en Sancti Spíritus y regresa en penumbras a otra noche sin dormir, sin vivir.

Les sucede a miles de espirituanos. A la mayoría, 20 horas de apagón, intercaladas con dos o menos de alumbrón, sin previo aviso, le trastocan su cotidianidad. Cuando llega la corriente, como millones de cubanos, se sumergen en un corre-corre estresante para tratar de, en ese tiempo, cocinar, lavar, planchar, cargar o conectar equipos electrodomésticos, motorinas, celulares, ecomóviles…

No importa si en los partes nacionales diarios se anuncian 1 500, 1 700 o 1 200 megawatt (MW) de déficit energético. En Sancti Spíritus las horas de apagón se mantienen inalterables: entre 10 y 12 horas sucesivas y más. Muchos añoran aquellas rotaciones de 4 a 6 horas en que alumbrón y apagón se turnaban en convivencia soportable entre dos bloques. Algunos miran “iluminaciones” menos traumáticas en otros territorios y añoran los días en que Telegram, sin dejar de sobresaltarlos, les ayudaba a planificarse el agobio.

Con el insomnio de guardia, Escambray llega a la Empresa Eléctrica en busca de un alumbrón, al menos informativo, en un mano a mano con Odeivys Valdés Alba, director técnico de la entidad, y Reinaldo Montero Méndez, jefe del Despacho de carga.

¿Por qué no varían las horas, si cambian los MW?

“Nosotros tenemos la mayor concentración de generación en los dos polos: el de Occidente y el de Oriente —explica Valdés Alba—. En el Centro tenemos a la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, con dos unidades, una fuera de servicio, y Hanabanilla, que regula la frecuencia en el sistema eléctrico, está fuera también. En esa situación, la transferencia, si hay consumo aquí se cae el voltaje y se puede caer el sistema. Para las transferencias, el centro no puede tener grandes cargas, tiene que ir dando un servicio limitado y las transferencias son grandes, porque además Energás Varadero, que aporta al sistema central, está fuera de servicio, Guiteras es lo único que logra mantener la estabilidad en las transferencias”.

¿Fatalismo geográfico “eléctrico”?

“Estamos en el máximo apagable por eso de las transferencias”.

Pero hace un tiempo no era así…

“Porque había más energía. Si existiera energía en los grupos electrógenos con fuel de Moa, Holguín y con Felton generando, tendríamos más corriente. Para Oriente hay que transferir unos 250 MW que pasan por las líneas nuestras. Lo otro es el voltaje de las redes por las transferencias. Empiezas a consumir y comienza a bajar el voltaje en el nodo donde coges corriente y es la carga que puedes servir. Hoy hemos tenido que apagar hasta la estación de bombeo de Manaquitas, y eso es abasto de agua, y Topes, que antes se protegía. Hay momentos de máximo apagable que piden hasta abrir (apagar) los circuitos de los hospitales, hasta ahora no hemos tenido que hacerlo”.

Explica limitaciones en las líneas, incapaces a veces de soportar las cargas generadas desde los consumidores, con la situación más complicada en Cabaiguán y Guayos, en particular por problemas asociados a bajos valores del voltaje primario. “Eso también les pasa a los transformadores. Cuando demandas demasiado al transformador y no es capaz de dar la carga, el fusible que debe protegerlo (dropado o caballito, como se le conoce) se dispara y está pasando en algunos barrios. En Guayos trabajamos para acomodar carga por transformador. Así los cables puedan servir menos energía”.

Los espirituanos se cuestionan por qué otras provincias tienen sistemas de rotación de apagones menos violentos: de tres por tres, cinco por cinco, como Ciego de Ávila, Las Tunas…

“Hemos tenido varios bloques. Lo útimo eran dos con 50 MW cada uno. Si abrimos uno completo son 50 MW y logras un rejuego y un balance equitativo y programable, pero cuando tienes que abrir más de 50 MW no puedes hacer una rotación lógica.

No me respondió la pregunta…

“Las Tunas tiene su sistema de rotaciones al igual que cada provincia tiene su propio estilo de trabajo. Tenemos 95 circuitos primarios y llevamos el control de las horas de apertura. Aquí tanto derecho tiene el que vive en la ciudad como en el campo. Todo el mundo tiene un refrigerador y necesita tomar agua fría y necesita cocinar. Si le damos a la ciudad cinco horas de corriente, al campo le damos 30-35 de apagón. Apagamos la ciudad igual que el campo para que todos cojan lo que podamos dar de forma equitativa. Todos son espirituanos.

“El país tiene tres bloques de generación: Occidente, Centro y Oriente, y en cada uno hay un grupo de plantas generadoras —aporta Reinaldo—. En dependencia de cómo esté la disponibilidad de las plantas generadoras en ese momento, se dará la disponibilidad de demanda, o sea, la corriente que puede dar a la población a nivel del país. El sistema eléctrico cubano es un conjunto, se hace un balance de generación y de demanda. Si tienes mucha generación, puedes dar mucha corriente, si no tienes, hay que limitar esa demanda. ¿Cómo se hace? Se ordena, a través del despacho nacional, hacer un nivel de desconexión, por una planificación que hace en coorespondencia a lo que pueda apagar cada provincia, es decir, a lo que tiene asignado y en dependencia del nivel de afectación sería el nivel de apagón que le corresponde a cada una”.

“Hoy tenemos 95 circuitos de la provincia, de ellos 71 son apagables. Los 34 no apagables son los de hospitales, bombeos de agua, centros de elaboracion continua, la zona de la península en Trinidad. En funcion de los MW solicitados, entonces afectamos”.

¿Decidieron apagar también la comunicación a través de Telegram? ¿Decidieron botar el sofá completo?

“El problema es que hoy a los usuarios de Telegram no podemos darles una planificación, como siempre los adaptamos, de que viene la corriente a las 2 y se va a las 4 —continúa Reinaldo—. Hoy no tenemos la certeza de qué balance de energía podemos servir. Si te dan 5 MW y cierra y abres, en 20 minutos no puedes preparar a nadie, ni informar de que va a ser de tal hora a tal hora. El sistema tiene un estado crítico y no puedes decir que vas a servir establemente cuatro horas un circuito”.

“No botamos el sofá —retoma Odeivys—. Damos la información que podemos dar. Tenemos un pueblo que sabe y es exigente y sabe que cuando le dices algo, es lo que cree. No podemos ni afirmar que le vamos a dar dos horas de corriente. Incluso cierras 3 MW y te lo mandan a abrir, en cinco minutos, sobre todo cuando baja frecuencia”.

¿Cuántos MW está utilizando la provincia en sus horas pico, pues de 6 a 9 de la noche y más casi siempre está todo oscuro?

“Ninguno. En estos días hemos rotado 5 a 10 MW, porque el despacho nacional nos ha autorizado cerrar esa carga”.

Hoy tenemos menos luz que cuando hay colapso del sistema eléctrico y los alumbrones son hasta de tres horas. ¿Qué difiere esta situacion de un colapso?

“La diferencia es grande. En el colapso, la pérdida económica es incalculable por la estabilidad del sistema. Cuando ocurre, hay quienes ven más luz porque son los circuitos que aseguran corriente a los centros vitales: 111,115 y 118 en la ciudad y 61 de Trinidad. El resto no ve nada. Lo que hacemos hoy es para evitar el colapso”.

Pero hablo de las “islas propias” que se activan en esa emergencia.

“Hoy la generación distribuida la tenemos paralizada por combustible”.

¿Cuál es la disponibilidad potencial de esa generación?

“Tenemos 14,9 MW en el emplazamiento de la zona industrial de la ciudad que tributan directamente a la línea de 110 kV y entra por la subestación 110-13 kV al sistema electroenergético nacional y como entran al transformador, podemos alimentar los circuitos de 13 kV, como el 112, 113, 111, 115. En Yaguajay hay uno de diesel, también enclavado en una subestación 110 kV. De ahí se pueden alimentar varios circuitos de ese territorio a través del 7120 y 7115 y cuando se calienta entran también los parques solares de Mayajigua y el que se encuentra cerca de Caibarién. Ahí suman unos 15,2 MW, aunque falta un motor que se lo llevaron y tenemos el del Batey Simón Bolívar que sí entra a las redes de distribución y genera unos 2 MW. En Trinidad existen dos emplazamientos que entran a la subestación de 110 kV, que es sistema, y tenemos cuatro motores de 3,6 MW cada uno. Todos están inutilizados por combustible. La afectación por esta causa ha llegado hasta 700 y 800 MW en el país y se complejiza al no existir aceite suficiente para mantener vitales los emplazamientos”.

¿Y los grupos electrógenos de emergencia de centros vitales?

“Hay más de 200, pero sufren un alto nivel de deterioro. Se instalaron entre 2005 y 2007 y no están para trabajar 24 horas”.

¿Qué aportan los parques solares que ya existen?

“Los ocho parques solares generan unos 18 MW. Están dentro de las redes primarias y con la línea en servicio, aportan al sistema”.





El emplazamiento de los parques solares representa una esperanza para los cubanos.

Cuando concluya el parque de Cabaiguán y los otros dos en construcción, ¿se podrá encender, aunque sea, una bombilla aquí?

“No. Todos son para el sistema y el país decide a quién dárselo. Sucede que como salen de aquí, algo se queda en las líneas que puede usarse”, explica Reinaldo.

Popularmente se dice que mientras más parques más apagones…

“No es así —responden los dos—. No puede verse así tan plano. La gente solo evalúa el parque solar, pero es que hay menos generación y menos combustible para la generación distribuida. Además, los nuevos no generan 21 MW establemente, sino unos 8 o 10. Los 21 los puede coger en un momento. Lo otro es que aun son insuficentes y existe mucha inestabilidad en la generación térmica”.

¿Cuánto le han crecido el consumo y la demanda a la provincia?

“De la Revolución Energética hacia acá, más de 40 MW, teníamos una demanda de 96 a 98 MW y hoy anda entre 140 y 150”.

Y aclara Reinaldo una ruta crítica. “Hoy como no hay 24 horas con corriente, no podemos decir que exista un pico, eso se estima y se calcula y dices: Supongamos que tienes de 3 a 3,5 MW apagados y cuando viene la corriente, que deberían ser 4 MW a las 10 de la mañana, que es su demanda normal, un circuito coge el doble por el llamado factor de coincidencia. A esa hora todo el mundo engancha todo en la hora y pico o dos que tiene servicio, incluido el aire acondicionado. Ahí viene lo del transformador que ve que todos los equipos de ese CDR, los tiene que soportar y a veces colapsa pues al instante sube mucho la carga. Están también los disparos por frecuencia: cuando viene la corriente, se vuelve a ir y regresa a los minutos, como el circuito 117, 42 de Jatibonico, 7215 en Yaguajay en Iguará, Meneses, el 1820 de Caracusey, Trinidad. No todos los circuitos tienen la protección para esos disparos y el abre y cierra es muy rápido. También se han cerrado para asegurar algún servicio”.

Persisten preocupaciones con los circuitos que rotan por el hospital…

“Cuando comenzó el hospital Camilo Cienfuegos en tiempo real, se afectaba su circuito: el 111 y se pasaba para el 121 y cuando le tocaba a este, se conectaba al 113 y así sucesivamente. Esto trajo consigo que nos falló un interruptor y afectamos al hospital o lo afectábamos en una mala manipulación y corríamos riesgo, además, por desgaste, el equipamiento empezó a dar fallas. ¿Qué decidimos? Mantener la rotación del hospital por los tres circuitos, pero llevarlo a una semana y rotar lo menos posible. Además, en esos circuitos hay objetivos importantes y le damos vitalidad en esa semana y a una parte de la población que vive allí. Hasta este minuto se va a mantener así”.

¿Luz en el tunel eléctrico para bajar las violentas horas de apagón?

“Depende de que se logre entrar con todo lo que está en mantenimiento planificado y que el país sea capaz de lograr la entrada de combustible para mantener la generación distribuida”, acota categórico Reinaldo.