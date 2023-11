Cuba recuerda liderazgo imperedecero de Fidel

Fidel desaparecido físicamente el 25 de noviembre de 2016.

Dirigentes cubanos, encabezados por el presidente Miguel Díaz-Canel, y usuarios en redes sociales, recordaron este sábado el legado del líder histórico de la Revolución en la isla, Fidel Castro, desaparecido físicamente el 25 de noviembre de 2016.

El mandatario antillano aseveró en su cuenta de X, que “de Fidel (Castro) hablaremos siempre en presente por que vive entre nosotros con su inspiradora obra y su infinita fe en el ser humano, en la revolución cubana y en el mundo mejor posible por el que sigue peleando todavía”.

De Fidel y de sus ideas, hablaremos siempre en presente. #FidelViveEntreNosotros, con su inspiradora obra y su infinita fe en el ser humano, en la #RevoluciónCubana y en el mundo mejor posible, por el que sigue peleando todavía. pic.twitter.com/Os2aEh6OHA — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 25, 2023

Asimismo, evocando la significativa fecha, el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales, aseguró que hoy es un día que conmueve a millones de personas en el mundo y de gran significación para los cubanos.

“Es una fecha que nos ratifica la grandeza de ese guerrillero eterno que nos enseñó que no hay más camino que el de la lucha hasta alcanzar la victoria”, escribió Morales en la propia red social.

Díaz-Canel: "En el despacho de #Fidel en el Palacio de la Revolución todo está como lo dejó él en su último día allí. Trato de imaginarlo en medio de las duras batallas de tantos años desafiantes. Me inspira, me emociona. Y sigo peleando". #FidelPorSiempre pic.twitter.com/RefX01UpHm — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) November 25, 2023

El alto dirigente del PCC recordó en una serie de tuis afirmaciones anteriores de otros líderes de ese proceso emancipador como el general de ejército Raúl Castro quien dijo de su hermano compañero de múltiples batallas:

“Fidel es Fidel y no precisa de cargo alguno para ocupar por siempre u lugar cimero en la historia, en el presente y el futuro de la nación cubana”.

Morales también trajo a colación una afirmación del propio Díaz-Canel sobre el legendario comandante en jefe cubano, en ocasión de conmemorase el quinto aniversario de su partida física: “En el despacho de Fidel en el Palacio de la Revolución todo está como lo dejó él en su último día allí. Trato de imaginarlo en medio de las duras batallas de tantos años desafiantes. Me inspira, me emociona. Y sigo pelando”.

De igual manera, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), Esteban Lazo realzó al fallecido mandatario como un líder “invicto siempre y absuelto por la historia”.

Añadió Lazo que Fidel Castro enseñó a los cubanos que “con unidad, con permanente fe en la victoria, por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, cumpliendo su concepto de Revolución, podemos lograr las más grandes hazañas y vencer cada desafío”.

Llevarlo a #FidelPorSiempre presente, es también inmortalizar al verdadero paradigma de la Juventud 🇨🇺, quien con su altruismo y entereza demostró a todos que confiar en los jóvenes era preciso para mantener y desarrollar el futuro de #Cuba.#CreaTuFelicidad #FidelVive #UJC pic.twitter.com/wzyTJlniaL — UJC de Cuba (@UJCdeCuba) November 25, 2023

Múltiples muestras de admiración se leen en redes sociales por el aniversario del deceso del fundador del primer estado socialista del hemisferio occidental. La usuaria de X y Facebook, Belkis Pérez, publica en ambas redes, fragmentos de una canción del trovador cubano Raúl Torres:

“Vuelven las heridas que no sanan en los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo aunque le duela no te quiere despedir”.

#Fidel:"Hemos vivido junto a ustedes esta marcha, desde aquel 2 de diciembre de 1956, a este Congreso de hoy, 2 de diciembre de 1978, ¡por eso -después de los obstáculos, las dificultades, las victorias-, decimos que fuimos, somos y seremos optimistas!". #LíderEterno #FidelVive pic.twitter.com/Jgp6Suhl5j — Centro Fidel Castro Ruz (@centrofidel) November 25, 2023