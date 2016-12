Apenas se conoció la incorporación del estelar jardinero espirituano Frederich Cepeda al equipo de Villa Clara, este compartió con Vanguardia sus impresiones

Confirmado, lo de la «Operación Cepeda» no era cuento de camino, su retorno a la Serie Nacional —con miras al Clásico Mundial— era cuestión de esperar al segundo pedido de refuerzos de la 56 edición. Y por esta zona del centro del país, algunos aficionados y especialistas tenían la certeza de que el del dorsal 24 recalaría en la mitad naranja de su uniforme original. Cepeda, el toletero de los grandes batazos en los grandes momentos, vestirá la franela de los cinco veces titulares de Cuba y eso lo motiva en exceso.

«Me siento contento —se nota relajado desde el otro lado del teléfono. Es un honor regresar a la Serie, después de un tiempo fuera, con ese gran equipo que es Villa Clara. Un equipo excelente, quiero agradecer a Vladimir (Hernández) por confiar en mí, por darme el chance para aportar mi experiencia. Aunque yo sé que ese equipo está adaptado a jugar play off. Trataré de esforzarme por encajar rápido, aunque somos muy cercanos e iré a reunirme pronto con buenos amigos».

Cepeda, aquejado esta temporada de dos lesiones, dice estar de alta médica y sentirse bien, con ganas de darle a Villa Clara todo el potencial que no pudo entregarle a sus Gallos, por encontrarse a media máquina entonces.

«Llevo más de 15 días entrenando el bateo, y no tengo incomodidad alguna en el codo, y antes estuve corriendo bien. No perdía la esperanza de que me escogieran, y en el fondo, fue una alegría tremenda, que fuera Villa Clara. Las lesiones van y vienen. A veces piensas que vas bien y recaes, pero ojalá que esta no vuelva».

—¿Con intenciones de «robarle» lo de cuarto bate a Malleta?

—No, para nada. Lo que decida la dirección en mi caso. Lo mío será dar apoyo y que mi trabajo dé frutos y quienes me escogieron se sientan complacidos con mi aporte».

Ya sea de cuarto madero, o de quinto, como tapadera del industrialista Alexander Malleta, lo cierto es que Hernández armó una dupla, veterana, pero de team Cuba, que hará sudar a unos cuantos en el box. A eso, también póngale cuño.

(Entrevista tomada de Vanguardia)