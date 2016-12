‘Todo mi pensamiento está centrado en la obra, no sé si me arrepentiré, pero mi fuente de inspiración motivó a otros hombres y mujeres que de conjunto ponen todo su esfuerzo en este trabajo de restauración. Es necesario preservar la historia, el pasado de la patria, para eso trabajé y me formé’, declaró Leal a la televisión cubana.

En el programa Mesa Redonda, el también Máster en Estudios sobre América Latina, el Caribe y Cuba, rememoró el momento en que ‘Fidel’ le encomendó llevar adelante el trabajo de restauración de la capital.

Al respecto, dio una panorámica de los trabajos en desarrollo de restauración en la capital, en especial los correspondientes al Capitolio Nacional, actual sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Igualmente habló de los trabajos realizados en el mítico Prado de La Habana y el malecón, específicamente en el centro histórico de la ciudad.

Leal remarcó la necesidad de conservar las hazañas y epopeyas más prominentes de los patriotas cubanos, defender por encima de todo la idiosincrasia, lo genuino de la nación.

‘La cubanía es la aceptación plena de lo que somos con un orgullo que no ofende a otros porque nos consideramos parte de la humanidad, parte de la América nuestra, es no fragmentar el pensamiento de los fundadores, sino comprenderlos en su tiempo’, precisó.

Estos, dijo, ‘comprende estudiar la impronta de nuestro Apóstol José Martí, o de Enrique José Varona, José de la Luz y Caballero o Fidel Castro, a partir de ahí uno se siente más seguro’.

Remarcó que esta isla -Cuba- ‘tiene su fundamento, está anclada en lo profundo del mar, y creo que no debemos estar desesperados, ni angustiados porque si hasta ahora lo que se lanzó como semilla en tierra fértil no ha florecido, florecerá’, puntualizó.

El embajador de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas, llamó a los jóvenes cubanos a defender sus raíces, los símbolos patrios, el legado histórico de los héroes que lucharon por la independencia desde los mambises hasta la juventud del centenario liderados por el eterno Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.