La disciplina recupera este año su presencia entre los mejores deportes espirituanos

Por años el tiro con arco fue constante Pi en las selecciones anuales de los mejores deportes en Sancti Spíritus. Luego, salvo algún que otro nombre, la provincia cedió terreno ante otras potencias emergentes: Cienfuegos, Pinar del Río, Matanzas…

Pero en el 2016 los arqueros del territorio se acordaron de su casta y recuperaron la dinastía al punto de resultar la especialidad mejor ubicada de la provincia a nivel nacional, con un segundo lugar, además de resultar la más destacada en estos predios.

EN LA DIANA

El saldo resultó categórico: 12 preseas de oro, 10 de plata y 12 de bronce en las competiciones nacionales, entre todas las categorías, con destaque para los Juegos Escolares, donde los yayaberos ocuparon el primer lugar con balance de 10-4-4.

“Fue un trabajo de tres años con un grupo de muchachos —explica Alieski Reyes Placencia, mejor entrenador del alto rendimiento de la provincia—, buscamos una captación con el mejor talento, a pesar de entrar de la Educación Física y no de las áreas”.

El argumento adquiere cuerpo en Yailín Paredes Álvarez, quien “flechó” siete títulos, dos subtítulos, dos récords nacionales y la condición de mejor atleta de los deportes de tiempos y marcas. “Todo fue por el día a día, no siempre uno va para un buen resultado, pero no esperaba tanto”, comenta a quien la herencia le dio en el blanco “por mi tío, que es entrenador y me traía de pequeña”. Junto a ella, Hazael de Jesús Rodríguez Valero se echó también el equipo a cuesta por su condición de multimedallista y nuevamente campeón nacional.

Mas, no solo la sangre garantiza la retaguardia. Sin llegar a ser réplicas del campo de arquería de la provincia, en los municipios se afina la puntería: “Son espacios pequeños, en los estadios o en cualquier pasillo con alrededor de 20 metros de largo y de 3 a 5 metros de ancho se entrena, en esa categoría lo más importante es enseñar los elementos básicos”, describe Alieski.

Y Damiana Echemendía Gil, la comisionada, entra en detalles: “Excepto en Trinidad y Taguasco, en los municipios existen áreas donde practican 81 niños, los medios son rústicos, con arcos de bambú. En Yaguajay se hizo una innovación con paletas de esquiar, una empuñadura de madera, algunos entrenadores que han ido de misión traen partes o los padres compran, pero son caros”.

Tales alternativas rinden frutos. La categoría pioneril ocupó el tercer lugar nacional con tres medallas de plata y una de bronce y ciento por ciento de efectividad. Según varios técnicos, recientemente se realizó la mejor competencia provincial de la historia por la calidad de los 42 niños participantes. “No toda la fuerza técnica es especializada —comenta Damiana—, pero se ha ido preparando y actualizando. Tenemos siete entrenadores en los municipios y cuatro en la EIDE que atienden 28 atletas”.

ENTRENAR JUNTO A ADRIÁN, UN LUJO ESPIRITUANO

La categoría juvenil también aporta lo suyo con un tercer lugar nacional (2-3-4), con destaque para Javier Alejandro Vega, multimedallista y entre los 10 mejores en la provincia: “Hace cuatro años empecé y me gustó el deporte, entreno más de seis horas diarias, esa es la base de todo, además de dominar la técnica y la concentración, es lo que me han enseñado mis entrenadores”.

La recuperación del tiro con arco no puede verse desligada del trabajo de la academia nacional juvenil, que agrupa a 10 atletas, cuatro de ellos de Sancti Spíritus. Concordará conmigo que entrenar y crecer al lado de un arquero de la talla de Adrián Puente, quien se alzó con un honroso lugar 17 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, es un privilegio que pocos pueden darse en Cuba.

Así lo reconoce Alieski, quien desde septiembre tomó las riendas de esta preselección. “Eso eleva la competitividad. Además, nos dieron siete arcos nuevos, no con calidad extrema, pero sí aceptable para nuestro nivel, nos dieron nueve flechas para cada atleta y algunos implementos de uso los hemos ido armando. La instalación ha mejorado, tenemos parapetos, se techó el área de entrenamiento, ahí los atletas pueden sentarse, coger su descanso”. Sin desligarse de los atuendos que lo llevaron al equipo nacional, Josey Valdés, comparte la teoría de la transmisión de experiencias. “Es para mí un privilegio, les enseño todo lo que aprendí como atleta, los educo. Me queda la cosquillita, tiro con ellos, para que se sientan bien y sean competitivos”.

Constituir una academia trae ventajas como mayor fogueo por los topes y competiciones. Para compensar el trabajo, se retoca de vez en vez. De no ser por los animales que aún pastan en la noche, pudiera hablarse de la mejor plaza de Cuba. “Merman cuando la jaula los recoge, pero aún quedan”, advierte la comisionada, quien también adelanta la preocupación por la falta de pacas ante la proximidad del evento élite en marzo próximo.

“Hay que reconocer que se ha trabajado en el mejoramiento de las condiciones, sobre todo para la vida interna, se arregló parte de la hidráulica, se pusieron colchones nuevos, se pintó el área, se habilitó el agua fría, se deben poner taquillas nuevas, mejorar la ventilación, pero la situación es favorable en general”.

Nuevos talentos espirituanos despiertan el olfato del alto rendimiento cubano. Mientras se perfila la puntería, el tiro con arco aquí sigue marcando en el centro de la diana, con la certeza de que a sus deportes homólogos les costará cambiar la fórmula: Pi: 3,14.