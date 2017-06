Las jóvenes que concluyan el Servicio Militar Voluntario Femenino (SMVF) podrán acceder a cursos de nivel superior o especialidades de técnicos de nivel medio priorizadas por el país

Mediante convenio suscrito por los Ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de Educación Superior y de Trabajo y Seguridad Social, a partir del presente año se creó una nueva fuente de ingreso a la Educación Superior denominada Servicio Militar Voluntario Femenino (SMVF), recogida en los planes de plazas para los cursos regular diurno y por encuentro, en los que se contempla a aquellas jóvenes que se encuentran cumpliendo el servicio en estos momentos y a las que en lo adelante estén interesadas en continuar estudios por esa vía.

Según informó a Escambray el teniente coronel Rafael Estrada Ulloa, jefe de la Sección de Reclutamiento del Comité Militar Provincial, en la Región Militar Sancti Spíritus, esa variante representa un importante beneficio, pues siempre que tengan aprobado doce grado, solo se les exige vencer los exámenes de ingreso para acceder a un escalafón dentro de las féminas acogidas al SMVF.

Precisó que las muchachas recibirán preparación en las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos de su provincia de residencia, a partir del primero de febrero de cada año, en las asignaturas de Matemática, Historia y Español, a fin de que se presenten a las pruebas de ingreso mejor preparadas.

Las jóvenes que no hayan alcanzado el grado doce al incorporarse al SMVF, recibirán facilidades para que lo obtengan, mediante su incorporación a la Facultad Obrero-Campesina, de modo que al concluir su estancia en el servicio militar se les ofertarán plazas para estudiar una carrera universitaria en el sistema de cursos por encuentro.

Puntualizó la fuente que en el caso de las jóvenes que durante su estancia en las FAR no alcanzaron el nivel medio superior, se les otorgarán cursos en las especialidades de técnicos de nivel medio de forma directa, a través de las modalidades de cursos diurnos y para trabajadores. Por otra parte, a las graduadas de nivel medio superior que no obtuvieron carreras universitarias se les ofertarán cursos de técnicos de nivel medio en especialidades relacionadas con el turismo y otras prioridades del país y las egresadas de técnicos de nivel medio en especialidades afines a las FAR o el Minint que deseen incorporase al SMVF serán ubicadas en unidades donde puedan desarrollar el perfil de sus especialidades, tales como Informática y Electrónica, entre otras.

Precisó el teniente coronel Estrada Ulloa que a las jóvenes que obtuvieron carrera universitaria en perfiles que no son de su agrado tienen la posibilidad de incorporase al SMVF y, una vez cumplido este, podrán solicitar la carrera de su preferencia, sin necesidad de repetir las pruebas de ingreso. Otra variante —dijo— es la posibilidad de optar por plazas de estudio en las instituciones docentes de nivel superior de las FAR o del Minint.

Las jóvenes interesadas por estos beneficios pueden acudir a las Áreas de Atención o a los Comités Militares Municipales para esclarecer dudas y formalizar los trámites para su incorporación al Servicio Militar Voluntario Femenino.